د. نبيل نعيم - قيادي سابق في تنظيم الجهاد
يستضيف برنامج سؤال مباشر القيادي السابق في تنظيم الجهاد د. نبيل نعيم للحديث عن علاقته بزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري التي بدأت منذ عام 1987 في مصر ، وعن تفاصيل دخولهم للسجن واتهامهم في قضية مقتل أنور السادات الذي أوضح نعيم بأنه لم يقتله وأنما قتل بسبب اتفاقية كامب ديفيد مؤكداً بأنه السادات لا يستحق القتل وأن وجود السفارة الإسرائيلية في مصر برر للبعض قتله، وعن تفاصيل آخر أتصال بينه وبين زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في عام 2013م والذي طلب منه الظواهري التوقف عن مهاجمة مرسي وجماعة الإخوان بعد مطالبة نعيم بتدخل الجيش المصري للإطاحة بحكم الإخوان، مما يؤكد تناقض الظواهري الذي أصدر كتابه "الحصاد المر" الذي كان يكفر جماعة الإخوان موضحاً بأن هذه التنظيمات الإرهابية لا يمكنها البقاء دون دعم الدول وتمويلها وأن تحالفاتها تتم بحسب مصالحها مع الدول الممولة، نعيم أكد من خلال اللقاء بأن حرائق الكنائس في مصر عام 2013م كانت ردا على سقوط الإخوان
عباس النوري - فنان سوري
يستضيف برنامج سؤال مباشر الفنان السوري عباس النوري للحديث عن الدراما السورية، وتحدث النوري قدرة الدراما السورية على المنافسة رغم الشروط السياسية التي تقيد سوق الدراما السورية وكذلك الأزمات الاقتصادية والسياسية، معتبراً أن السوق الخليجي هو الداعم الأكبر للدراما السورية.
النوري أكد أن الجرأة الحقيقية في الدراما تكون بنقل الحقيقة ، موضحاً أن ما يقدمه من أعمال تكون في إطار الثقافة التي يعتبرها أهم وأخطر من السياسة وأنه لن يشترك في الخطاب السياسي، كما روى النوري قصة تطوعه للقتال في منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع السبعينيات ونفى خبر اعتقاله وأنه لا ينتمي لأي حزب سياسي لا يهتم بالشأن السوري، موضحاً بأن سقف الحريات في سوريا لا يختلف عن بقية البلدان العربية وأن تقديم مسلسل ضد سوريا وتزوير تاريخها لا علاقة له بالحرية وأن الحرب فرضت نفسها على الدراما السورية وقادتها لتصوير معاناة الشعب السوري
كيف استطاع الأميركيون تصدير الطائفية للعراق؟
يستضيف برنامج سؤال مباشر الكاتب والباحث المصري د.مصطفى الفقي للحديث عن زيارة بايدن إلى السعودية وأن هذا دليل على أهمية العالم العربي، وأيضا تعتبر رداً على انعقاد "قمة طهران" بين روسيا وتركيا وإيران كما أثبتت الزيارة تغيير أفكار بايدن بعد انتقاداته لدول عربية وأنه استفاد من زيارته للسعودية لعدة أشياء من ضمنها إثبات قدراته العقلية، وأن الأميركيين منذ العام 2003م استطاعوا تصدير الطائفية إلى العراق وهناك محاولات لطمس عروبة العراق ووصفها بأنها حليفة لإيران. وعن الحرب الروسية الأوكرانية أوضح الفقي أن الرئيس الروسي لديه رغبة جامحة في استعادة أمجاد الاتحاد السوفيتي وأن انهياره له آثار عميقة على روسيا وتعاملها مع بقية العالم، كما أكد الفقي على وجود مؤامرة حالية وأن العالم في الوقت الحالي يشهد تغييرات سريعة وغير متوقعة والأوضاع الجديدة تؤكد أن العالم يسير نحو إنقاص عدد البشر أما عن طريق الأوبئة أو الحروب وأن هناك حكومات خفية وأجهزة أمنية تعمل على تحديد مصير الشعوب.
د. عبد السلام الوايل – أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود
يستضيف برنامج سؤال مباشر د. عبد السلام الوايل أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود الذي أشار إلى أن العلاقة التاريخية مع الغرب هي من أبرز أسباب مخاوف العرب، أضافة إلى وجود مخاوف من احتمال حصول أي تغيير ثقافي، له علاقة بالغرب، لأن أساس التغيير الاجتماعي في العصر الحديث هو "غربي". الوايل أكد أن الدول العربية كان بمقدورها النجاح لو قامت بتسهيل قواعد الاستثمار ورأى أن احتضان المصانع كان من الفرص الضائعة، التي خسرها العرب. لغة المجتمع السعودي تحوّلت إل الاهتمام بالهوية الوطنية، ولا سيما أن السعوديين مؤثرون على وسائل التواصل التي شكلت هوية وثقافة الجيل الجديد، وهم يضعون "القيم" في مقدمة اهتماماتهم.
د. أحمد المليفي - نائب ووزير كويتي سابق
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" النائب والوزير الكويتي الأسبق د. أحمد المليفي للحديث عن كتابه "تجربتي" والذي أعلن عنه بعد خروجه من تنظيم جماعة "الإخوان" وبعد تركه منصبه في وزارة التربية في 2011. المليفي انضم إلى جماعة "الإخوان المسلمين" عندما كان طالباً في المرحلة الثانوية وأشار إلى أن أفراد التنظيم يعملون على استقطاب الشباب من خلال الدعوة والرياضة وغيرها من الأنشطة، ويعملون على غسل أفكارهم وتجنيدهم للعمل في مشاريع عدوانية ولا يتحدثون عن الوطن. أحمد المليفي أكد أن الدكتور الكويتي عبدالله النفيسي كان عضوا في اللجنة السياسية للإخوان وقد دعمه التنظيم في الانتخابات البرلمانية وأدار حملته. وعن أسباب خروجه من التنظيم يقول المليفي: سمعت طارق السويدان يقول في مخيم صيفي إن القضية الفلسطينية هي ورقة بيد التنظيم وليست مبدأ.
د. نبيل نعيم - قيادي سابق في تنظيم الجهاد