د. أنس الحجي - كاتب متخصص في شؤون النفط
يستضيف برنامج سؤال مباشر الكاتب المتخصص في شؤون النفط د. أنس الحجي للحديث عن أسعار النفط والطاقة. الحجي يرى أن قرار مجموعة السبع في شأن النفط الروسي، لن يسهم في تخفيض أسعار النفط ولا يمكن تنفيذه وشركات التأمين سترفع الأسعار بسبب ارتفاع مخاطر الشحن. أضاف إن شروط مجموعة السبع بشأن انخفاض أسعار النفط غير قابلة للتطبيق، بسبب ارتفاع كلفة تنفيذها، وإن ضغوطها لزيادة إنتاج النفط قد باءات بالفشل. الحجي أوضح أن التخبط في سياسة العقوبات ضد روسيا تسببت في أزمة النفط وأن روسيا تصدر منتجاتها من دون حاجة لشركات التأمين الغربية وأن العقوبات الأميركية والأوروبية ضد روسيا شكلية في حقيقتها وأن الموقف الروسي أقرب إلى مصالح الدول المنتجة في الخليج ووجود روسيا في تحالف أوبك بلاس فرض أهميته وتأثيره على المواقف السياسية، كما أوضح الحجي أن أميركا نشرت معلومات غير صحيحة عن مخزون إيران النفطي وحاولت تضخيم قدرة إيران النفطية للتأثير على الأسعار
خالد العضاض - كاتب وباحث في شؤون الجماعات الإسلامية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" هذا الأسبوع الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية خالد العضاض الذي ينبّه من الخطر الإيراني على دول الخليج.
العضاض يشدد على أن الخليج هو امتداد للسعودية والمملكة هي العمق الاستراتيجي لدول الخليج. ويلفت إلى أن بعض الطروحات العروبية والقومية تتقاطع مع طروحات الإسلاميين المتشددين الذين يعتبرون الأوطان موروثاً من من العصر الجاهلي.
يوسف الديني - كاتب وباحث سعودي
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الكاتب والباحث السعودي يوسف الديني للحديث عن سيطرة الحركات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان المسلمين للحقل التعليمي والتربوي في السعودية وأثر هذه الجماعات الإسلامية في صوغ المناهج الدينية والأدبية واستغلال المدرسة والجامعة لاستقطاب الكوادر والشباب لصفوف الجماعة. يوسف الديني ذكّر أنه في الماضي، قادت شخصيات بارزة من جماعة الإخوان حركة تغيير المناهج بحكم تخصصها في مجال التربية بمعناه الحديث والعصري، وحالياً في السعودية الجديدة تم طي صفحة مهمة من الوصاية التي دشنها الفكر المتطرف، منذ ترسّخ مفهوم الدولة ومؤسساتها بشعارات أيديولوجية ذات صبغة دينية متشددة عبر انحيازه لمربع المعارضة لمسيرة التنمية. وعن عودة تيارات الإسلام السياسي قال الديني إن الأسباب التي أدت إلى ظهورها موجودة وفرص عودتها في المستقبل مرة أخرى تظل مرتفعة، بل إنها هذه المرة قد تكون أكثر تشدداً من المرات السابقة. وما يحدث اليوم في السعودية هو نقطة تحول في تاريخها.
د. نبيل نعيم - قيادي سابق في تنظيم الجهاد
يستضيف برنامج سؤال مباشر القيادي السابق في تنظيم الجهاد د. نبيل نعيم للحديث عن علاقته بزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري التي بدأت منذ عام 1987 في مصر ، وعن تفاصيل دخولهم للسجن واتهامهم في قضية مقتل أنور السادات الذي أوضح نعيم بأنه لم يقتله وأنما قتل بسبب اتفاقية كامب ديفيد مؤكداً بأنه السادات لا يستحق القتل وأن وجود السفارة الإسرائيلية في مصر برر للبعض قتله، وعن تفاصيل آخر أتصال بينه وبين زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في عام 2013م والذي طلب منه الظواهري التوقف عن مهاجمة مرسي وجماعة الإخوان بعد مطالبة نعيم بتدخل الجيش المصري للإطاحة بحكم الإخوان، مما يؤكد تناقض الظواهري الذي أصدر كتابه "الحصاد المر" الذي كان يكفر جماعة الإخوان موضحاً بأن هذه التنظيمات الإرهابية لا يمكنها البقاء دون دعم الدول وتمويلها وأن تحالفاتها تتم بحسب مصالحها مع الدول الممولة، نعيم أكد من خلال اللقاء بأن حرائق الكنائس في مصر عام 2013م كانت ردا على سقوط الإخوان
عباس النوري - فنان سوري
يستضيف برنامج سؤال مباشر الفنان السوري عباس النوري للحديث عن الدراما السورية، وتحدث النوري قدرة الدراما السورية على المنافسة رغم الشروط السياسية التي تقيد سوق الدراما السورية وكذلك الأزمات الاقتصادية والسياسية، معتبراً أن السوق الخليجي هو الداعم الأكبر للدراما السورية.
النوري أكد أن الجرأة الحقيقية في الدراما تكون بنقل الحقيقة ، موضحاً أن ما يقدمه من أعمال تكون في إطار الثقافة التي يعتبرها أهم وأخطر من السياسة وأنه لن يشترك في الخطاب السياسي، كما روى النوري قصة تطوعه للقتال في منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع السبعينيات ونفى خبر اعتقاله وأنه لا ينتمي لأي حزب سياسي لا يهتم بالشأن السوري، موضحاً بأن سقف الحريات في سوريا لا يختلف عن بقية البلدان العربية وأن تقديم مسلسل ضد سوريا وتزوير تاريخها لا علاقة له بالحرية وأن الحرب فرضت نفسها على الدراما السورية وقادتها لتصوير معاناة الشعب السوري
د. أنس الحجي - كاتب متخصص في شؤون النفط