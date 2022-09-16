د. أنس الحجي - كاتب متخصص في شؤون النفط

يستضيف برنامج سؤال مباشر الكاتب المتخصص في شؤون النفط د. أنس الحجي للحديث عن أسعار النفط والطاقة. الحجي يرى أن قرار مجموعة السبع في شأن النفط الروسي، لن يسهم في تخفيض أسعار النفط ولا يمكن تنفيذه وشركات التأمين سترفع الأسعار بسبب ارتفاع مخاطر الشحن. أضاف إن شروط مجموعة السبع بشأن انخفاض أسعار النفط غير قابلة للتطبيق، بسبب ارتفاع كلفة تنفيذها، وإن ضغوطها لزيادة إنتاج النفط قد باءات بالفشل. الحجي أوضح أن التخبط في سياسة العقوبات ضد روسيا تسببت في أزمة النفط وأن روسيا تصدر منتجاتها من دون حاجة لشركات التأمين الغربية وأن العقوبات الأميركية والأوروبية ضد روسيا شكلية في حقيقتها وأن الموقف الروسي أقرب إلى مصالح الدول المنتجة في الخليج ووجود روسيا في تحالف أوبك بلاس فرض أهميته وتأثيره على المواقف السياسية، كما أوضح الحجي أن أميركا نشرت معلومات غير صحيحة عن مخزون إيران النفطي وحاولت تضخيم قدرة إيران النفطية للتأثير على الأسعار

