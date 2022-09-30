فائق الشيخ علي – سياسي عراقي
يستضيف برنامج "سؤال مباشر " السياسي العراقي فائق الشيخ علي للحديث عن الأوضاع السياسية في العراق. الشيخ علي رأى أن "ثورة تشرين: هي مشروع وطني لا يحظى بدعم عراقي أو دولي، وأنها لم تتوقف حتى يتم إحياء ذكراها. وطالب الشبان بأن لا يخرجوا للتظاهر في ذكرى "ثورة تشرين" لأن الخروج إلى الميادين لمجرد التظاهر، هو تصرف غير مجد. واعتبر فائق الشيخ علي أن أنصار التيار الصدري ارتكبوا جرائم بحق "ثوار تشرين"، كما وصف روسيا بأنها دولة عظمى، ولديها قوات متمركزة بالقرب من العراق، وتنظر إلى هذا البلد على أنه حليف سوفيتي سابق. فائق الشيخ علي قال إن معاناة العراق مردها إلى صراع الزعامات على تولي "كرسي صدام حسين"، والعراق يحتاج إلى فريق دولي لإعادة ترتيب أوضاعه، مؤكداً أن العراق سيكون بؤرة صراع في المنطقة بعد انتهاء ولاية بايدن.
د. راشد العساكر - باحث ومؤرخ سعودي
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الباحث والمؤرخ السعودي د. راشد العساكر الذي اعتبر أن السبب الحقيقي لقيام الدولة السعودية كان الباعث السياسي والأمني. راشد العساكر لفت إلى أن الكثير من المؤرخين ركزوا على الأسباب الدينية وأغفلوا عن السياسية والأمنية. أضاف إن كتاب حسين بن غنام "روضة الأفكار والأفهام" لا يُمكن الركون إليه كمرجع للدولة السعودية، لأنه عند نشوء الدولة كان سن الكاتب وقتها لا يتجاوز الثلاثة أعوام. ولفت الباحث والمؤرخ السعودي إلى أنه كان يعيش في المنطقة وقبل فترة عبد الوهاب أكثر من 100 عالم ومؤرخ. وطالب بإعادة صياغة التاريخ السعودي بالاعتماد على مصادر مكتوبة وصحيحة وثمة الكثير منها ولكن تحتاج إلى تسليط الضوء عليها.
د. أنس الحجي - كاتب متخصص في شؤون النفط
يستضيف برنامج سؤال مباشر الكاتب المتخصص في شؤون النفط د. أنس الحجي للحديث عن أسعار النفط والطاقة. الحجي يرى أن قرار مجموعة السبع في شأن النفط الروسي، لن يسهم في تخفيض أسعار النفط ولا يمكن تنفيذه وشركات التأمين سترفع الأسعار بسبب ارتفاع مخاطر الشحن. أضاف إن شروط مجموعة السبع بشأن انخفاض أسعار النفط غير قابلة للتطبيق، بسبب ارتفاع كلفة تنفيذها، وإن ضغوطها لزيادة إنتاج النفط قد باءات بالفشل. الحجي أوضح أن التخبط في سياسة العقوبات ضد روسيا تسببت في أزمة النفط وأن روسيا تصدر منتجاتها من دون حاجة لشركات التأمين الغربية وأن العقوبات الأميركية والأوروبية ضد روسيا شكلية في حقيقتها وأن الموقف الروسي أقرب إلى مصالح الدول المنتجة في الخليج ووجود روسيا في تحالف أوبك بلاس فرض أهميته وتأثيره على المواقف السياسية، كما أوضح الحجي أن أميركا نشرت معلومات غير صحيحة عن مخزون إيران النفطي وحاولت تضخيم قدرة إيران النفطية للتأثير على الأسعار
خالد العضاض - كاتب وباحث في شؤون الجماعات الإسلامية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" هذا الأسبوع الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية خالد العضاض الذي ينبّه من الخطر الإيراني على دول الخليج.
العضاض يشدد على أن الخليج هو امتداد للسعودية والمملكة هي العمق الاستراتيجي لدول الخليج. ويلفت إلى أن بعض الطروحات العروبية والقومية تتقاطع مع طروحات الإسلاميين المتشددين الذين يعتبرون الأوطان موروثاً من من العصر الجاهلي.
يوسف الديني - كاتب وباحث سعودي
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الكاتب والباحث السعودي يوسف الديني للحديث عن سيطرة الحركات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان المسلمين للحقل التعليمي والتربوي في السعودية وأثر هذه الجماعات الإسلامية في صوغ المناهج الدينية والأدبية واستغلال المدرسة والجامعة لاستقطاب الكوادر والشباب لصفوف الجماعة. يوسف الديني ذكّر أنه في الماضي، قادت شخصيات بارزة من جماعة الإخوان حركة تغيير المناهج بحكم تخصصها في مجال التربية بمعناه الحديث والعصري، وحالياً في السعودية الجديدة تم طي صفحة مهمة من الوصاية التي دشنها الفكر المتطرف، منذ ترسّخ مفهوم الدولة ومؤسساتها بشعارات أيديولوجية ذات صبغة دينية متشددة عبر انحيازه لمربع المعارضة لمسيرة التنمية. وعن عودة تيارات الإسلام السياسي قال الديني إن الأسباب التي أدت إلى ظهورها موجودة وفرص عودتها في المستقبل مرة أخرى تظل مرتفعة، بل إنها هذه المرة قد تكون أكثر تشدداً من المرات السابقة. وما يحدث اليوم في السعودية هو نقطة تحول في تاريخها.
فائق الشيخ علي – سياسي عراقي