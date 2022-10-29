عمر خيرت - موسيقار مصري

يستضيف برنامج "سؤال مباشر " السياسي العراقي فائق الشيخ علي للحديث عن الأوضاع السياسية في العراق. الشيخ علي رأى أن "ثورة تشرين: هي مشروع وطني لا يحظى بدعم عراقي أو دولي، وأنها لم تتوقف حتى يتم إحياء ذكراها. وطالب الشبان بأن لا يخرجوا للتظاهر في ذكرى "ثورة تشرين" لأن الخروج إلى الميادين لمجرد التظاهر، هو تصرف غير مجد. واعتبر فائق الشيخ علي أن أنصار التيار الصدري ارتكبوا جرائم بحق "ثوار تشرين"، كما وصف روسيا بأنها دولة عظمى، ولديها قوات متمركزة بالقرب من العراق، وتنظر إلى هذا البلد على أنه حليف سوفيتي سابق. فائق الشيخ علي قال إن معاناة العراق مردها إلى صراع الزعامات على تولي "كرسي صدام حسين"، والعراق يحتاج إلى فريق دولي لإعادة ترتيب أوضاعه، مؤكداً أن العراق سيكون بؤرة صراع في المنطقة بعد انتهاء ولاية بايدن.