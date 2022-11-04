د. عبدالله الغذامي - أستاذ النقد بجامعة الملك سعود
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" د. عبدالله الغذامي استاذ النقد بجامعة الملك سعود الذي تحدث بأن القومية والإسلاموية تمثلان ظاهرة ثقافية تحضر وتغيب وظهرت ردا على "التتريك" في نهاية عهد الدولة العثمانية وأن فكرة تحويل العرب إلى أتراك أسهمت في ظهور القومية العربية وأن منع تدريس اللغة العربية تسبب في تحريك الهوية ضد الأتراك. الغذامي قال إن مصطلح "الوطن العربي" هي بدعة لا وجود لها في الثقافة العربية وانهيار الوحدة بين مصر وسوريا تسبب في انكسار القومية العربية، وفكرة الوحدة العربية تحولت إلى حال عداء شديد بين العراق وسوريا.، الغذامي أشار إلى أن الإخوان يعتبرون "الوطن" بدعة ولا يعترفون بوجود الأوطان و القوميون يعتبرون "الحدود" وهما ضد مشروع الوحدة العربية وأنهم سقطوا لرفضهم فكرتي "الوطن" و"الحدود"، كما أوضح الغذامي بأن مشروع الوحدة العربية ضد منطق التاريخ والجغرافيا و إلغاء فكرة الوطن وحدوده تسبب في فشل تجارب الوحدة العربية ومجلس التعاون الخليجي نموذج للوحدة الناجحة، من دون إلغاء الحدود و الدول العربية حاولت استنساخ فكرة مجلس التعاون الخليجي لكنها فشلت.
عمر خيرت - موسيقار مصري
تستضيف حلقة سؤال مباشر الموسيقار المصري عمر خيرت، للحديث عن مسيرته الفنية، وكيف بدأ مشواره في الموسيقى، ودوره في التأسيس لما يعرف بالموسيقى الخالصة. الموسيقار المصري يُشير إلى دور عمه أبو بكر خيرت في تأسيس أكاديمية الفنون في مصر في خمسينيات القرن الفائت، وكيف أضحت إحدى أهم المؤسسات الثقافية والفنية التي خرّجت أجيالا وطنية كان لها باع في مختلف صنوف الفن والثقافة. ويلفت خيرت في المقابلة إلى أهمية الموسيقى في إبعاد الناس عن الفكر المتشدد، كما يتطرق إلى رؤيته حول انفتاح السعودية على الفنون وكيف سيؤثر ذلك على مستقبل المنطقة العربية ككل، إضافة إلى حديثه عن أشهر مقطوعاته الفنية وكيف لامست مشاعر وأحاسيس جمهوره.
عبده خال – كاتب وروائي سعودي
يستضيف برنامج سؤال مباشر الكاتب والروائي السعودي عبده خال والذي يتحدث عن معرض الكتاب في الرياض، وأنه كان سابقا في حال شد وجذب بسبب المحتسبين، وهو ما أدى، ذات مرة، إلى إصابته بجلطة دماغية. عبد خال نوه بالأجواء الصحّية التي خلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وطالب بتصحيح الموروث من أجل مستقبل أفضل. وطالب بمؤسسات ثقافية للتوعية ولمواجهة التشدد والإرهاب. ونبّه الكاتب السعودي من أن التشدد هو في حال من الكمون حاليا، وخطره لا يزال ماثلاً نتيجة موروث خاطئ.
د. دلال الحربي – أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر د. دلال الحربي ويحاورها عن تاريخ المرأة السعودية. الحربي قالت إن تاريخ المرأة في السعودية لم يقدم في صورة صحيحة، وهي بحثت عن المرأة في التاريخ المحلي فلم تجدها. الإعلام تناول المرأة السعودية بطريقة مسيئة، وعن أسباب اهتمامها بتاريخ المرأة السعودية في نجد، أوضحت الحربي أنها أبنة هذه البيئة. وعن حرصها على تاريخ المرأة السعودية قالت الحربي إن التاريخ الحقيقي للمرأة السعودية ينفي الصورة النمطية السائدة، والمرأة في نجد كانت منسجمة مع مجتمعها، وتحظى بتقدير الرجل، ولم يثبت أن المرأة في الجزيرة العربية كانت مضطهدة قبل الإسلام، وأن رؤية السعودية 2030 منحت المرأة فرصة كبيرة وأعادت للمرأة حقوقها المسلوبة.
فائق الشيخ علي – سياسي عراقي
يستضيف برنامج "سؤال مباشر " السياسي العراقي فائق الشيخ علي للحديث عن الأوضاع السياسية في العراق. الشيخ علي رأى أن "ثورة تشرين: هي مشروع وطني لا يحظى بدعم عراقي أو دولي، وأنها لم تتوقف حتى يتم إحياء ذكراها. وطالب الشبان بأن لا يخرجوا للتظاهر في ذكرى "ثورة تشرين" لأن الخروج إلى الميادين لمجرد التظاهر، هو تصرف غير مجد. واعتبر فائق الشيخ علي أن أنصار التيار الصدري ارتكبوا جرائم بحق "ثوار تشرين"، كما وصف روسيا بأنها دولة عظمى، ولديها قوات متمركزة بالقرب من العراق، وتنظر إلى هذا البلد على أنه حليف سوفيتي سابق. فائق الشيخ علي قال إن معاناة العراق مردها إلى صراع الزعامات على تولي "كرسي صدام حسين"، والعراق يحتاج إلى فريق دولي لإعادة ترتيب أوضاعه، مؤكداً أن العراق سيكون بؤرة صراع في المنطقة بعد انتهاء ولاية بايدن.
د. عبدالله الغذامي - أستاذ النقد بجامعة الملك سعود