أيمن زيدان - فنان سوري

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" د. عبدالله الغذامي استاذ النقد بجامعة الملك سعود الذي تحدث بأن القومية والإسلاموية تمثلان ظاهرة ثقافية تحضر وتغيب وظهرت ردا على "التتريك" في نهاية عهد الدولة العثمانية وأن فكرة تحويل العرب إلى أتراك أسهمت في ظهور القومية العربية وأن منع تدريس اللغة العربية تسبب في تحريك الهوية ضد الأتراك. الغذامي قال إن مصطلح "الوطن العربي" هي بدعة لا وجود لها في الثقافة العربية وانهيار الوحدة بين مصر وسوريا تسبب في انكسار القومية العربية، وفكرة الوحدة العربية تحولت إلى حال عداء شديد بين العراق وسوريا.، الغذامي أشار إلى أن الإخوان يعتبرون "الوطن" بدعة ولا يعترفون بوجود الأوطان و القوميون يعتبرون "الحدود" وهما ضد مشروع الوحدة العربية وأنهم سقطوا لرفضهم فكرتي "الوطن" و"الحدود"، كما أوضح الغذامي بأن مشروع الوحدة العربية ضد منطق التاريخ والجغرافيا و إلغاء فكرة الوطن وحدوده تسبب في فشل تجارب الوحدة العربية ومجلس التعاون الخليجي نموذج للوحدة الناجحة، من دون إلغاء الحدود و الدول العربية حاولت استنساخ فكرة مجلس التعاون الخليجي لكنها فشلت.

