الفنان المصري خالد الصاوي يكشف لسؤال مباشر عن أهم أعماله الفنية

رأى الخبير التقني عبدالله السبع أن الأحداث العالمية تسبب ضغطا على وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما دفع بالشركات التقنية الكبرى إلى الاستغناء عن آلاف العاملين لأسباب مختلفة. وفي مقابلة مع برنامج "سؤال مباشر" أشار السبع إلى احتمال تعطل عمل وسائل التواصل الاجتماعي كما حصل في الماضي. وعن صرف أعداد كبيرة من الموظفين من شركة تويتر قال الخبير التقني: إن قرارات تويتر المتسرعة ستحد من ثقة الناس في التعامل مع المنصة، ولدى المنصة فرصة للنمو وتنويع الخدمات المقدمة في المستقبل. وعن الهجوم الذي تتعرض له منصة تويتر قال السبع: إن هذا الهجوم يحمل أبعادا سياسية واقتصادية وهناك شركات كبرى، استغنت عن موظفيها ولم يتحدث أحد عنها.

وكشف عبدالله السبع عن مخطط شركات تقنية كبرى تعمل على تصميم هواتف محمولة مختلفة عن تلك المستخدمة حاليا وهو ما قد يؤدي الى اختفاء الهواتف الحالية خلال العقد المقبل.