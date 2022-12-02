الفنان المصري خالد الصاوي يكشف لسؤال مباشر عن أهم أعماله الفنية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" هذا الأسبوع الفنان المصري خالد الصاوي. الصاوي استهل الحلقة بحديثه عن مسلسل "ثمانية" التي وصفها بتجربة ممتعة رغم الصعوبات التي واجهته ومنها تعرضه لمتاعب صحية أثناء التصوير. الفنان المصري الذي جسد شخصية خيرت الشاطر في مسلسل الاختيار تحدث أيضا عن مفهوم المقاربة لفهم الشخصية، قبل تجسيدها، وأشار إلى أنه يحاول تقمص الشخصيات في أعماله ولا يهتم بالتقليد. أما في الجانب السياسي، الصاوي كان ناصريا قبل أن يتجه إلى فصيل الاشتراكية الثورية لنحو 13 عاما كما أكد ضرورة النظر في الأفكار التي برهنت التجربة، عدم جدواها.
هل ستختفي الهواتف الذكية خلال العشر سنوات المقبلة؟
رأى الخبير التقني عبدالله السبع أن الأحداث العالمية تسبب ضغطا على وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما دفع بالشركات التقنية الكبرى إلى الاستغناء عن آلاف العاملين لأسباب مختلفة. وفي مقابلة مع برنامج "سؤال مباشر" أشار السبع إلى احتمال تعطل عمل وسائل التواصل الاجتماعي كما حصل في الماضي. وعن صرف أعداد كبيرة من الموظفين من شركة تويتر قال الخبير التقني: إن قرارات تويتر المتسرعة ستحد من ثقة الناس في التعامل مع المنصة، ولدى المنصة فرصة للنمو وتنويع الخدمات المقدمة في المستقبل. وعن الهجوم الذي تتعرض له منصة تويتر قال السبع: إن هذا الهجوم يحمل أبعادا سياسية واقتصادية وهناك شركات كبرى، استغنت عن موظفيها ولم يتحدث أحد عنها.
وكشف عبدالله السبع عن مخطط شركات تقنية كبرى تعمل على تصميم هواتف محمولة مختلفة عن تلك المستخدمة حاليا وهو ما قد يؤدي الى اختفاء الهواتف الحالية خلال العقد المقبل.
أيمن زيدان - فنان سوري
يستضيف برنامج سؤال مباشر الفنان السوري أيمن زيدان الذي أوضح أنه غادر سوريا في العام 2012 لأسباب خاصة، ثم عاد إليها بعد سبعة أشهر، وأشار إلى أن الحرب حوّلت سوريا إلى "وطن رصاص" بعدما كانت الدراما السورية انتزعت مكانة مهمة في تسعينيات القرن الفائت. هذه الدراما تواجه حاليا تحديات بسبب تبعات الحرب. ورغم الصعوبات، قدمت الدراما السورية أعمالا كثيرة خلال الحرب، ووثّقت لبعض مراحلها. وعن موقفه السياسي قال: أنا خارج الاصطفافات السياسية لأن الفنان هو صاحب موقف وطني.
د. عبدالله الغذامي - أستاذ النقد بجامعة الملك سعود
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" د. عبدالله الغذامي استاذ النقد بجامعة الملك سعود الذي تحدث بأن القومية والإسلاموية تمثلان ظاهرة ثقافية تحضر وتغيب وظهرت ردا على "التتريك" في نهاية عهد الدولة العثمانية وأن فكرة تحويل العرب إلى أتراك أسهمت في ظهور القومية العربية وأن منع تدريس اللغة العربية تسبب في تحريك الهوية ضد الأتراك. الغذامي قال إن مصطلح "الوطن العربي" هي بدعة لا وجود لها في الثقافة العربية وانهيار الوحدة بين مصر وسوريا تسبب في انكسار القومية العربية، وفكرة الوحدة العربية تحولت إلى حال عداء شديد بين العراق وسوريا.، الغذامي أشار إلى أن الإخوان يعتبرون "الوطن" بدعة ولا يعترفون بوجود الأوطان و القوميون يعتبرون "الحدود" وهما ضد مشروع الوحدة العربية وأنهم سقطوا لرفضهم فكرتي "الوطن" و"الحدود"، كما أوضح الغذامي بأن مشروع الوحدة العربية ضد منطق التاريخ والجغرافيا و إلغاء فكرة الوطن وحدوده تسبب في فشل تجارب الوحدة العربية ومجلس التعاون الخليجي نموذج للوحدة الناجحة، من دون إلغاء الحدود و الدول العربية حاولت استنساخ فكرة مجلس التعاون الخليجي لكنها فشلت.
عمر خيرت - موسيقار مصري
تستضيف حلقة سؤال مباشر الموسيقار المصري عمر خيرت، للحديث عن مسيرته الفنية، وكيف بدأ مشواره في الموسيقى، ودوره في التأسيس لما يعرف بالموسيقى الخالصة. الموسيقار المصري يُشير إلى دور عمه أبو بكر خيرت في تأسيس أكاديمية الفنون في مصر في خمسينيات القرن الفائت، وكيف أضحت إحدى أهم المؤسسات الثقافية والفنية التي خرّجت أجيالا وطنية كان لها باع في مختلف صنوف الفن والثقافة. ويلفت خيرت في المقابلة إلى أهمية الموسيقى في إبعاد الناس عن الفكر المتشدد، كما يتطرق إلى رؤيته حول انفتاح السعودية على الفنون وكيف سيؤثر ذلك على مستقبل المنطقة العربية ككل، إضافة إلى حديثه عن أشهر مقطوعاته الفنية وكيف لامست مشاعر وأحاسيس جمهوره.
الفنان المصري خالد الصاوي يكشف لسؤال مباشر عن أهم أعماله الفنية