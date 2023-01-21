عبد الفتاح مورو – الرئيس السابق للبرلمان التونسي بالنيابة
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الرئيس السابق للبرلمان التونسي بالنيابة عبد الفتاح مورو؛ للحديث عن رؤيته للأحداث التونسية الأخيرة وسبب ابتعاده عن العمل السياسي.
"مورو" يرى أن الأحداث في تونس تعبر عن رغبة الشعب في تحقيق أهداف لنفسه، وأن الاختلاف في الآراء يجب ألا يصل إلى مرحلة التكفير والتخوين. "مورو" يرى أن ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية التونسية يعكس خيبة الأمل بالسياسيين. الرئيس السابق للبرلمان التونسي بالنيابة قال إن الشعب التونسي هو من أراد إبعاد حركة النهضة عن الحكم. وعن نشاطه السياسي أكد أنه اعتزل العمل السياسي نهائيا.
د. توفيق السديري – نائب وزير الشؤون الإسلامية الأسبق
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" نائب وزير الشؤون الإسلامية الأسبق الدكتور توفيق السديري للحديث عن حركات الإسلام السياسي، أين بدأت ومتى وصلت إلى المنطقة العربية. "السديري" يرى أن حركات الإسلام السياسي بدأت في الهند وأول تنظيم للإخوان المسلمين نشأ في السعودية في العام 1937. السديري أضاف أن حسن البنا كان يستغل ذهابه إلى الحج لإنشاء التنظيم في شكل غير معلن، وعرض البنا على الملك عبد العزيز فكرة إنشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين في السعودية، وهو ما رفضه الملك عبد العزيز في شكل قاطع. السديري يرى أن الحركات الإسلامية تغلغلت في قطاع التعليم السعودي في سبعينيات وتسعينيات القرن الفائت، واستغلت هذه المدارس والجامعات لبث أفكارها واستقطاب الطلاب. توفيق السديري شدّد أن السعودية قطعت الطريق على التنظيمات المتطرفة خصوصا في الأعوام الخمسة الأخيرة، مُنبّهاَ إلى أن قطاع التعليم ما زال مستهدفا في شكل كبير من قبل "الصحوة".
الدكتور هاشم صالح - كاتب ومترجم
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الكاتب والمترجم الدكتور هاشم صالح للحديث عن التنوير والتجديد الديني في العالم العربي والإسلامي بين الماضي والحاضر.
"صالح" يرى أن هناك حاجة ماسة في العالم الإسلامي إلى فهم جديد للتراث العربي الإسلامي لأنه تراث عظيم ويستحق فهماً بعيدا عن التطرف.
وشبّه ما نعيشه اليوم من صراع مذهبي في العالم الإسلامي، بما عايشته أوروبا قبل 3 قرون. هاشم صالح رأى أن ثورات ما تُسمى بالربيع العربي، لم يسبقها تنوير ديني لذلك سطت عليها جماعة الإخوان المسلمين. صالح نوّه بالاصلاحات التي يقوم بها كل من
الأمير محمد بن سلمان في السعودية والشيخ محمد بن زايد في الإمارات من أجل تحرير البعض، من عقلية القرون الوسطى.
الفنان المصري خالد الصاوي يكشف لسؤال مباشر عن أهم أعماله الفنية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" هذا الأسبوع الفنان المصري خالد الصاوي. الصاوي استهل الحلقة بحديثه عن مسلسل "ثمانية" التي وصفها بتجربة ممتعة رغم الصعوبات التي واجهته ومنها تعرضه لمتاعب صحية أثناء التصوير. الفنان المصري الذي جسد شخصية خيرت الشاطر في مسلسل الاختيار تحدث أيضا عن مفهوم المقاربة لفهم الشخصية، قبل تجسيدها، وأشار إلى أنه يحاول تقمص الشخصيات في أعماله ولا يهتم بالتقليد. أما في الجانب السياسي، الصاوي كان ناصريا قبل أن يتجه إلى فصيل الاشتراكية الثورية لنحو 13 عاما كما أكد ضرورة النظر في الأفكار التي برهنت التجربة، عدم جدواها.
هل ستختفي الهواتف الذكية خلال العشر سنوات المقبلة؟
رأى الخبير التقني عبدالله السبع أن الأحداث العالمية تسبب ضغطا على وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما دفع بالشركات التقنية الكبرى إلى الاستغناء عن آلاف العاملين لأسباب مختلفة. وفي مقابلة مع برنامج "سؤال مباشر" أشار السبع إلى احتمال تعطل عمل وسائل التواصل الاجتماعي كما حصل في الماضي. وعن صرف أعداد كبيرة من الموظفين من شركة تويتر قال الخبير التقني: إن قرارات تويتر المتسرعة ستحد من ثقة الناس في التعامل مع المنصة، ولدى المنصة فرصة للنمو وتنويع الخدمات المقدمة في المستقبل. وعن الهجوم الذي تتعرض له منصة تويتر قال السبع: إن هذا الهجوم يحمل أبعادا سياسية واقتصادية وهناك شركات كبرى، استغنت عن موظفيها ولم يتحدث أحد عنها.
وكشف عبدالله السبع عن مخطط شركات تقنية كبرى تعمل على تصميم هواتف محمولة مختلفة عن تلك المستخدمة حاليا وهو ما قد يؤدي الى اختفاء الهواتف الحالية خلال العقد المقبل.
عبد الفتاح مورو – الرئيس السابق للبرلمان التونسي بالنيابة