خالد المنيف – كاتب سعودي

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" نائب وزير الشؤون الإسلامية الأسبق الدكتور توفيق السديري للحديث عن حركات الإسلام السياسي، أين بدأت ومتى وصلت إلى المنطقة العربية. "السديري" يرى أن حركات الإسلام السياسي بدأت في الهند وأول تنظيم للإخوان المسلمين نشأ في السعودية في العام 1937. السديري أضاف أن حسن البنا كان يستغل ذهابه إلى الحج لإنشاء التنظيم في شكل غير معلن، وعرض البنا على الملك عبد العزيز فكرة إنشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين في السعودية، وهو ما رفضه الملك عبد العزيز في شكل قاطع. السديري يرى أن الحركات الإسلامية تغلغلت في قطاع التعليم السعودي في سبعينيات وتسعينيات القرن الفائت، واستغلت هذه المدارس والجامعات لبث أفكارها واستقطاب الطلاب. توفيق السديري شدّد أن السعودية قطعت الطريق على التنظيمات المتطرفة خصوصا في الأعوام الخمسة الأخيرة، مُنبّهاَ إلى أن قطاع التعليم ما زال مستهدفا في شكل كبير من قبل "الصحوة".

