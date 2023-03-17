د. عبد الله الرشيد – أستاذ الثقافة الإسلامية

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" أستاذ الثقافة الإسلامية دكتور عبد الله الرشيد. الرشيد يتحدث عن الطريقة الواجب اعتمادها لقراءة التاريخ العربي والإسلامي، ولفت إلى أن السجال الطائفي والديني يُخرج أي موضوع عن أطره. التاريخ تحوّل إلى حلبة صراع، بدلا من أن يكون مصدر ثراء. أضاف: الجماعات الأصولية حولت تاريخنا إلى صراع عسكري وديني. ويرى عبد الله الرشيد أن السجال الطائفي يظهر بوضوح عند الحديث عن معاوية بن أبي سفيان، ويضيف: معاوية كان من أفضل عباقرة السياسة في التاريخ وإن جزءاً كبيرا من السجال، سببه الرغبة في ترسيخ هوية طائفية معينة، ومعاوية أسس أول عائلة ملكية وراثية حكمت في تاريخ الإسلام، من أجل حماية العالم الإسلامي من الاضطراب.

