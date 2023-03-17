د. عبد الله الرشيد – أستاذ الثقافة الإسلامية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" أستاذ الثقافة الإسلامية دكتور عبد الله الرشيد. الرشيد يتحدث عن الطريقة الواجب اعتمادها لقراءة التاريخ العربي والإسلامي، ولفت إلى أن السجال الطائفي والديني يُخرج أي موضوع عن أطره. التاريخ تحوّل إلى حلبة صراع، بدلا من أن يكون مصدر ثراء. أضاف: الجماعات الأصولية حولت تاريخنا إلى صراع عسكري وديني. ويرى عبد الله الرشيد أن السجال الطائفي يظهر بوضوح عند الحديث عن معاوية بن أبي سفيان، ويضيف: معاوية كان من أفضل عباقرة السياسة في التاريخ وإن جزءاً كبيرا من السجال، سببه الرغبة في ترسيخ هوية طائفية معينة، ومعاوية أسس أول عائلة ملكية وراثية حكمت في تاريخ الإسلام، من أجل حماية العالم الإسلامي من الاضطراب.
زكية المتعب - الفنانة التشكيلية السعودية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الفنانة التشكيلية السعودية زكية المتعب التي
تتحدث عن رحلتها في الفن ومدى تأثرها بالموروث الشعبي للمرأة السعودية في أعمالها. زكية المتعب نوّهت بدور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في دعم الفن والفنانين. وعن مسيرتها تقول إنها بدأت الفن التشكيلي من أجل توثيق الموروث الشعبي السعودي، وإنه لا يوجد مجتمع بلا هوية، فالهوية السعودية قوية وأصيلة، وإن أصعب مراحل الفن التشكيلي هي ظهور الفكرة. وتمنت زكية المتعب أن يصل الفن السعودي إلى العالمية.
د. معجب الزهراني – ناقد وكاتب والمدير السابق لمعهد العالم العربي في باريس
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الناقد والكاتب والمدير السابق لمعهد العالم العربي في باريس د. معجب الزهراني الذي ألف كتاب "مكتب على السين" الذي يوثق تجربته في إدارة معهد العالم العربي في باريس.
الزهراني يتحدث عن العوائق والتحديات التي واجها إثناء إدارته للمعهد فيقول رئيس المعهد العربي تعامل معه بمكر في البداية وخالد العنقري السفير السعودي السابق لدى فرنسا تدخل وحسم ترشيحه مديرا للمعهد. واستمراره كمدير للمعهد لم يكن بسبب الدعم المادي المقدم من المملكة. اختار الانسحاب من معهد العالم العربي وهو في قمة عطائه بعد ما أضاف العديد من الأنشطة والمبادرات الثقافية وأن معهد العالم العربي يقدم أفضل وجه للثقافة العربية.
خالد المنيف – كاتب سعودي
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الكاتب السعودي خالد المنيف الذي نشر مؤلفات عدة في مجال علم النفس وتطوير الذات.
المنيف يتحدث عن "المرحلة الملكية" فيقول إنها عملية تراكمية لا علاقة لها بعمر الإنسان. ويرى أن الحياة تعتمد على جودة الأفكار وليس على الظروف المحيطة بالإنسان. إن التخلص من وهم السيطرة هو مؤشر على بلوغ "المرحلة الملكية"
الكاتب السعودي يعتبر أن التغيير يحتاج إلى أدوات جديدة عن طريق التخلي عن الأفكار القديمة، وتطوير الذات تظهر نتائجه مع الوقت وليس بسرعة...
عبد الفتاح مورو – الرئيس السابق للبرلمان التونسي بالنيابة
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الرئيس السابق للبرلمان التونسي بالنيابة عبد الفتاح مورو؛ للحديث عن رؤيته للأحداث التونسية الأخيرة وسبب ابتعاده عن العمل السياسي.
"مورو" يرى أن الأحداث في تونس تعبر عن رغبة الشعب في تحقيق أهداف لنفسه، وأن الاختلاف في الآراء يجب ألا يصل إلى مرحلة التكفير والتخوين. "مورو" يرى أن ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية التونسية يعكس خيبة الأمل بالسياسيين. الرئيس السابق للبرلمان التونسي بالنيابة قال إن الشعب التونسي هو من أراد إبعاد حركة النهضة عن الحكم. وعن نشاطه السياسي أكد أنه اعتزل العمل السياسي نهائيا.
د. عبد الله الرشيد – أستاذ الثقافة الإسلامية