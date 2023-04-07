د. شوقي علام – مفتي الديار المصرية 

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" هذا الأسبوع مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، الذي يشير إلى أن المهام الأساس لدار الإفتاء، يحددها القانون المصري. 19 مفتيا تولوا إدارة دار الإفتاء في مصر حتى الآن، وهناك تعاون بين دار الإفتاء ولجنة الفتاوى في الأزهر، ولا يوجد تعارض بين دار الإفتاء والأزهر في القضايا الكبرى، والاختلاف في الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء والأزهر هدفها مراعاة أوضاع الناس، ومن ضوابط الإفتاء تقديم المصلحة العامة على الخاصة. مفتي الديار المصرية أكد عدم وجود تدخلات من الأزهر في الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء، وأن الأبحاث العلمية أثبتت أن دار الإفتاء مستقلة. الدكتور شوقي علام لفت إلى أن دار الإفتاء المصرية أنشأت مرصدا لمتابعة الفتاوى التكفيرية، ولديها أرشيف كامل عن تنظيم داعش وإن الدار قامت بالرد على مزاعم وأفكار داعش بالأدلة العلمية. علام دعا إلى تجديد الخطاب الديني لإزالة الأفكار المتشددة التي أثّرت في بعض النفوس.

