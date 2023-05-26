فاطمة المسدي - نائب في البرلمان التونسي
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" النائب في البرلمان التونسي فاطمة المسدي التي تتحدث عن قضية تسفير الشباب التونسي إلى مناطق التوتر وبؤر الإرهاب، وهي القضية التي فجرتها منذ أعوام، وزلا تزال موضع تحقيق. المسدي أشارت إلى أن ملف "تسفير الشباب" هو أخطر ملف يهدد الأمن القومي في تونس، وأن منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق متورط في ملف تسفير الشباب لبؤر الإرهاب، وأن راشد الغنوشي هو الرأس المدبر لتسفير الشباب التونسي و أن المتشددين من حركة "النهضة" هم وراء التهديدات التي تعرضت لها، وأنها حالياً، تحت حماية الأمن التونسي.
المحبوب عبد السلام - مفكر وباحث سوداني
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" المفكر والباحث السوداني المحبوب عبد السلام الذي يتحدث عن تجربة "الإسلام السياسي" في السودان ومستقبل السودان فالإسلام السياسي استنفد أغراضه، وأثبت أنه ليس متماشيا مع العصر، وأن الإسلام السياسي سيطر على مناهج التعليم في السودان لثلاثة عقود، ورغم ذلك خرج الشباب السوداني ضده في العام 2019. وإن تجربة "الإسلام السياسي" في السودان انتهت إلى خيبة. يجب إعلاء قيمة التسامح في المجتمع السوداني. ويجب أن يُحكم السودان بنظام فيدرالي ديمقراطي وجيش واحد.
د. شوقي علام – مفتي الديار المصرية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" هذا الأسبوع مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، الذي يشير إلى أن المهام الأساس لدار الإفتاء، يحددها القانون المصري. 19 مفتيا تولوا إدارة دار الإفتاء في مصر حتى الآن، وهناك تعاون بين دار الإفتاء ولجنة الفتاوى في الأزهر، ولا يوجد تعارض بين دار الإفتاء والأزهر في القضايا الكبرى، والاختلاف في الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء والأزهر هدفها مراعاة أوضاع الناس، ومن ضوابط الإفتاء تقديم المصلحة العامة على الخاصة. مفتي الديار المصرية أكد عدم وجود تدخلات من الأزهر في الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء، وأن الأبحاث العلمية أثبتت أن دار الإفتاء مستقلة. الدكتور شوقي علام لفت إلى أن دار الإفتاء المصرية أنشأت مرصدا لمتابعة الفتاوى التكفيرية، ولديها أرشيف كامل عن تنظيم داعش وإن الدار قامت بالرد على مزاعم وأفكار داعش بالأدلة العلمية. علام دعا إلى تجديد الخطاب الديني لإزالة الأفكار المتشددة التي أثّرت في بعض النفوس.
علي الأمين - العلامة والمرجع الديني الشيعي وعضو مجلس حكماء المسلمين
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" العلامة والمرجع الديني الشيعي وعضو مجلس حكماء المسلمين علي الأمين. الأمين يتحدث عن تداعيات الاتفاق السعودي الإيراني على المنطقة ومستقبل الأذرع العسكرية لإيران في المنطقة بعد تنفيذ الاتفاق. وأن إيران اقتنعت بأهمية عودة علاقاتها مع جيرانها لتدخل المنظومة الدولية. والسياسة التي اتبعتها إيران في العقود الفائتة أثرت عليها خارجيا وداخليا. وأنه يتوقع بعد الاتفاق اندماج الأذرع المسلحة في مشاريع الدول الموجودة فيها. وأن حزب الله سيغير سياساته بعد الاتفاق وسيطيع القيادة الإيرانية وسيسلم سلاحه إذا طلبت إيران منه ذلك. وأن القضايا الخلافية بين السنة والشيعة تتداخل فيها السياسة وأنه لم يكن في عهد علي أو معاوية سنة وشيعة إنما موالاة ومعارضة.
د. عبد الله الرشيد – أستاذ الثقافة الإسلامية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" أستاذ الثقافة الإسلامية دكتور عبد الله الرشيد. الرشيد يتحدث عن الطريقة الواجب اعتمادها لقراءة التاريخ العربي والإسلامي، ولفت إلى أن السجال الطائفي والديني يُخرج أي موضوع عن أطره. التاريخ تحوّل إلى حلبة صراع، بدلا من أن يكون مصدر ثراء. أضاف: الجماعات الأصولية حولت تاريخنا إلى صراع عسكري وديني. ويرى عبد الله الرشيد أن السجال الطائفي يظهر بوضوح عند الحديث عن معاوية بن أبي سفيان، ويضيف: معاوية كان من أفضل عباقرة السياسة في التاريخ وإن جزءاً كبيرا من السجال، سببه الرغبة في ترسيخ هوية طائفية معينة، ومعاوية أسس أول عائلة ملكية وراثية حكمت في تاريخ الإسلام، من أجل حماية العالم الإسلامي من الاضطراب.
فاطمة المسدي - نائب في البرلمان التونسي