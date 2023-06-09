د. برنارد هيكل – الأستاذ في دراسات الشرق الأدنى
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الأستاذ في دراسات الشرق الأدنى الدكتور برنارد هيكل الذي يشدّد على أهمية السعودية من الناحيتين العلمية والثقافية. هيكل يرى أن السعودية لم تنل حقها بعد، في الدراسات الأكاديمية والعلمية. وعن الاتفاق السعودي الإيراني الأخير برعاية صينية قال: الهدف منه بناء المملكة. وأشار إلى السعودية تسعى إلى تحقيق توازن في علاقاتها مع الدول الكبرى، وأن من مصلحة السعودية والولايات المتحدة والصين تهدئة المنطقة.
د. أحمد الواصل - ناقد وأكاديمي
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الناقد والأكاديمي دكتور أحمد الواصل. الواصل يعتبر أن غياب دور المؤسسات يؤدي إلى ظهور فن فاسد.، وأن الشعر هو أهم إنتاجات الثقافة العربية. من الصعب اختصار جيل في شخص فنان واحد، فالكوادر في السعودية والكويت صنعوا الأغنية الخليجية. الواصل أشار إلى أن الزمن الذهبي للأغنية السعودية كان في الثمانينيات مع انتشار أشرطة التسجيل. وعن التحزب قال إنه مقبول في الرياضة ومرفوض في الفن.
فاطمة المسدي - نائب في البرلمان التونسي
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" النائب في البرلمان التونسي فاطمة المسدي التي تتحدث عن قضية تسفير الشباب التونسي إلى مناطق التوتر وبؤر الإرهاب، وهي القضية التي فجرتها منذ أعوام، وزلا تزال موضع تحقيق. المسدي أشارت إلى أن ملف "تسفير الشباب" هو أخطر ملف يهدد الأمن القومي في تونس، وأن منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق متورط في ملف تسفير الشباب لبؤر الإرهاب، وأن راشد الغنوشي هو الرأس المدبر لتسفير الشباب التونسي و أن المتشددين من حركة "النهضة" هم وراء التهديدات التي تعرضت لها، وأنها حالياً، تحت حماية الأمن التونسي.
المحبوب عبد السلام - مفكر وباحث سوداني
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" المفكر والباحث السوداني المحبوب عبد السلام الذي يتحدث عن تجربة "الإسلام السياسي" في السودان ومستقبل السودان فالإسلام السياسي استنفد أغراضه، وأثبت أنه ليس متماشيا مع العصر، وأن الإسلام السياسي سيطر على مناهج التعليم في السودان لثلاثة عقود، ورغم ذلك خرج الشباب السوداني ضده في العام 2019. وإن تجربة "الإسلام السياسي" في السودان انتهت إلى خيبة. يجب إعلاء قيمة التسامح في المجتمع السوداني. ويجب أن يُحكم السودان بنظام فيدرالي ديمقراطي وجيش واحد.
د. شوقي علام – مفتي الديار المصرية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" هذا الأسبوع مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، الذي يشير إلى أن المهام الأساس لدار الإفتاء، يحددها القانون المصري. 19 مفتيا تولوا إدارة دار الإفتاء في مصر حتى الآن، وهناك تعاون بين دار الإفتاء ولجنة الفتاوى في الأزهر، ولا يوجد تعارض بين دار الإفتاء والأزهر في القضايا الكبرى، والاختلاف في الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء والأزهر هدفها مراعاة أوضاع الناس، ومن ضوابط الإفتاء تقديم المصلحة العامة على الخاصة. مفتي الديار المصرية أكد عدم وجود تدخلات من الأزهر في الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء، وأن الأبحاث العلمية أثبتت أن دار الإفتاء مستقلة. الدكتور شوقي علام لفت إلى أن دار الإفتاء المصرية أنشأت مرصدا لمتابعة الفتاوى التكفيرية، ولديها أرشيف كامل عن تنظيم داعش وإن الدار قامت بالرد على مزاعم وأفكار داعش بالأدلة العلمية. علام دعا إلى تجديد الخطاب الديني لإزالة الأفكار المتشددة التي أثّرت في بعض النفوس.
د. برنارد هيكل – الأستاذ في دراسات الشرق الأدنى