د. جورج الفار – أستاذ مادة الفلسفة في الجامعة الأردنية 

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" النائب في البرلمان التونسي فاطمة المسدي التي تتحدث عن قضية تسفير الشباب التونسي إلى مناطق التوتر وبؤر الإرهاب، وهي القضية التي فجرتها منذ أعوام، وزلا تزال موضع تحقيق. المسدي أشارت إلى أن ملف "تسفير الشباب" هو أخطر ملف يهدد الأمن القومي في تونس، وأن منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق متورط في ملف تسفير الشباب لبؤر الإرهاب، وأن راشد الغنوشي هو الرأس المدبر لتسفير الشباب التونسي و أن المتشددين من حركة "النهضة" هم وراء التهديدات التي تعرضت لها، وأنها حالياً، تحت حماية الأمن التونسي.

