د. جورج الفار – أستاذ مادة الفلسفة في الجامعة الأردنية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الدكتور جورج الفار أستاذ مادة الفلسفة في الجامعة الأردنية. الفار يتحدث عن تجربته الشخصية التي دفعته إلى ترك السلك الكنسي. جورج الفار يقول إن دراسته الفلسفة جعله أكثر عقلانية، وباتت رسالته إنسانية، بدلا من أن تكون محصورة في إطار ديني. أضاف: أؤمن بأن لا سلطة تعلو سلطة العقل وهناك مشكلة في الخطاب الديني لأنه يتعارض مع الخطاب الانساني. والفكر الديني متشابه لدى الأديان كلها.
سمير برقة – باحث في تاريخ مكة ومعالم السيرة النبوية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الباحث في تاريخ مكة ومعالم السيرة النبوية سمير برقة.
برقة تحدث عن تطور مهنة الطواف عبر التاريخ، ولماذا اختص بها أهل مكة. الطوافة انتقلت إلى نظام الشركات المساهمة، لمواكبة التطورات، ووزارة الحج السعودية، وضعت معايير لضمان جودة الخدمات، والخدمات المقدمة حاليا إلى الحجاج، هي الأعلى مستوى.
د. برنارد هيكل – الأستاذ في دراسات الشرق الأدنى
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الأستاذ في دراسات الشرق الأدنى الدكتور برنارد هيكل الذي يشدّد على أهمية السعودية من الناحيتين العلمية والثقافية. هيكل يرى أن السعودية لم تنل حقها بعد، في الدراسات الأكاديمية والعلمية. وعن الاتفاق السعودي الإيراني الأخير برعاية صينية قال: الهدف منه بناء المملكة. وأشار إلى السعودية تسعى إلى تحقيق توازن في علاقاتها مع الدول الكبرى، وأن من مصلحة السعودية والولايات المتحدة والصين تهدئة المنطقة.
د. أحمد الواصل - ناقد وأكاديمي
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الناقد والأكاديمي دكتور أحمد الواصل. الواصل يعتبر أن غياب دور المؤسسات يؤدي إلى ظهور فن فاسد.، وأن الشعر هو أهم إنتاجات الثقافة العربية. من الصعب اختصار جيل في شخص فنان واحد، فالكوادر في السعودية والكويت صنعوا الأغنية الخليجية. الواصل أشار إلى أن الزمن الذهبي للأغنية السعودية كان في الثمانينيات مع انتشار أشرطة التسجيل. وعن التحزب قال إنه مقبول في الرياضة ومرفوض في الفن.
فاطمة المسدي - نائب في البرلمان التونسي
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" النائب في البرلمان التونسي فاطمة المسدي التي تتحدث عن قضية تسفير الشباب التونسي إلى مناطق التوتر وبؤر الإرهاب، وهي القضية التي فجرتها منذ أعوام، وزلا تزال موضع تحقيق. المسدي أشارت إلى أن ملف "تسفير الشباب" هو أخطر ملف يهدد الأمن القومي في تونس، وأن منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق متورط في ملف تسفير الشباب لبؤر الإرهاب، وأن راشد الغنوشي هو الرأس المدبر لتسفير الشباب التونسي و أن المتشددين من حركة "النهضة" هم وراء التهديدات التي تعرضت لها، وأنها حالياً، تحت حماية الأمن التونسي.
د. جورج الفار – أستاذ مادة الفلسفة في الجامعة الأردنية