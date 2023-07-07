د. خزعل الماجدي – باحث متخصص في علم وتاريخ الأديان والحضارات القديمة

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الناقد والأكاديمي دكتور أحمد الواصل. الواصل يعتبر أن غياب دور المؤسسات يؤدي إلى ظهور فن فاسد.، وأن الشعر هو أهم إنتاجات الثقافة العربية. من الصعب اختصار جيل في شخص فنان واحد، فالكوادر في السعودية والكويت صنعوا الأغنية الخليجية. الواصل أشار إلى أن الزمن الذهبي للأغنية السعودية كان في الثمانينيات مع انتشار أشرطة التسجيل. وعن التحزب قال إنه مقبول في الرياضة ومرفوض في الفن.

