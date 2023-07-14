د. حمد العنقري – أستاذ التاريخ بجامعة الملك سعود

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الباحث المتخصص في علم وتاريخ الأديان والحضارات القديمة دكتور خزعل الماجدي الذي يتحدث عن ضرورة سعي الأمم والشعوب العربية للحاق بركب التطور ويعتبر أن العرب والمسلمون لا يزالون حتى ألان على هامش التاريخ. الماجدي يرى أن بعض المناهج التعليمية وضعت للحصول على شهادة ووظيفة، وليس لجعل العقول أكثر انفتاحاً. أضاف: آن الأوان لكي نجعل الدين جزءاً من نهضتنا الحضارية. وأن حل مشكلاتنا يبدأ بتأسيس مناهج تعليمية جديدة. وأنه يجب الإخلاص للمنهج العلمي في السرد التاريخي. وأن النصوص الدينية لا علاقة لها بالعِلم.