د. حمد العنقري – أستاذ التاريخ بجامعة الملك سعود
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" أستاذ التاريخ بجامعة الملك سعود الدكتور حمد العنقري. العنقري تحدث عن نجاح الملك عبد العزيز في فرض الأمن وتأمين طرق الحجاج. وحكمة الملك عبد العزيز في السيطرة على حادث "المحمل" عام 1344هـ. كما أضاف العنقري أن الدرعية كانت ملتقى للجميع سياسيا واقتصاديا ودينيا. وأن الجيش العثماني استولى على المخطوطات بعد سقوط الدرعية وجزء من هذه المخطوطات موجود في مكتبة الإسكندرية. وأن دارة الملك عبد العزيز احتوت على 7000 مخطوط بعدما أشرف الملك سلمان عليها.
د. خزعل الماجدي – باحث متخصص في علم وتاريخ الأديان والحضارات القديمة
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الباحث المتخصص في علم وتاريخ الأديان والحضارات القديمة دكتور خزعل الماجدي الذي يتحدث عن ضرورة سعي الأمم والشعوب العربية للحاق بركب التطور ويعتبر أن العرب والمسلمون لا يزالون حتى ألان على هامش التاريخ. الماجدي يرى أن بعض المناهج التعليمية وضعت للحصول على شهادة ووظيفة، وليس لجعل العقول أكثر انفتاحاً. أضاف: آن الأوان لكي نجعل الدين جزءاً من نهضتنا الحضارية. وأن حل مشكلاتنا يبدأ بتأسيس مناهج تعليمية جديدة. وأنه يجب الإخلاص للمنهج العلمي في السرد التاريخي. وأن النصوص الدينية لا علاقة لها بالعِلم.
د. جورج الفار – أستاذ مادة الفلسفة في الجامعة الأردنية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الدكتور جورج الفار أستاذ مادة الفلسفة في الجامعة الأردنية. الفار يتحدث عن تجربته الشخصية التي دفعته إلى ترك السلك الكنسي. جورج الفار يقول إن دراسته الفلسفة جعله أكثر عقلانية، وباتت رسالته إنسانية، بدلا من أن تكون محصورة في إطار ديني. أضاف: أؤمن بأن لا سلطة تعلو سلطة العقل وهناك مشكلة في الخطاب الديني لأنه يتعارض مع الخطاب الانساني. والفكر الديني متشابه لدى الأديان كلها.
سمير برقة – باحث في تاريخ مكة ومعالم السيرة النبوية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الباحث في تاريخ مكة ومعالم السيرة النبوية سمير برقة.
برقة تحدث عن تطور مهنة الطواف عبر التاريخ، ولماذا اختص بها أهل مكة. الطوافة انتقلت إلى نظام الشركات المساهمة، لمواكبة التطورات، ووزارة الحج السعودية، وضعت معايير لضمان جودة الخدمات، والخدمات المقدمة حاليا إلى الحجاج، هي الأعلى مستوى.
د. برنارد هيكل – الأستاذ في دراسات الشرق الأدنى
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الأستاذ في دراسات الشرق الأدنى الدكتور برنارد هيكل الذي يشدّد على أهمية السعودية من الناحيتين العلمية والثقافية. هيكل يرى أن السعودية لم تنل حقها بعد، في الدراسات الأكاديمية والعلمية. وعن الاتفاق السعودي الإيراني الأخير برعاية صينية قال: الهدف منه بناء المملكة. وأشار إلى السعودية تسعى إلى تحقيق توازن في علاقاتها مع الدول الكبرى، وأن من مصلحة السعودية والولايات المتحدة والصين تهدئة المنطقة.
د. حمد العنقري – أستاذ التاريخ بجامعة الملك سعود