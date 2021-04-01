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كيف وصلت حصة الطاقات المتجددة إلى 37% من قدرات إنتاج الكهرباء في المغرب؟

كيف وصلت حصة الطاقات المتجددة إلى 37% من قدرات إنتاج الكهرباء في المغرب؟

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المغرب من الدول القليلة في العالم التي وصلت حصة الطاقات المتجددة فيها من إجمالي قدرات إنتاج الكهرباء إلى سبعة وثلاثين في المئة، وكان من المفترض أن تصل إلى اثنين وأربعين في المئة لولا بعض المعوقات وجائحة كورونا.
تجربة مهمة في المنطقة يستعرضها برنامج مستقبل الطاقة من خلال استضافته لوزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي عزيز رباح، الذي يتحدث عن المشاريع المستقبلية في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والطموح لإدخال الطاقة النظيفة في الصناعة لتعزيز تنافسية الصادرات المغربية في عالمٍ يتجه إلى صافي صفر انبعاثات.

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