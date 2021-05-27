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توربينات الرياح العائمة تغير قواعد اللعبة في قطاع الكهرباء

توربينات الرياح العائمة تغير قواعد اللعبة في قطاع الكهرباء

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طاقة الرياح على اليابسة تستخدم في انتاج الكهرباء منذ أكثر من قرن من الزمان. أما أول مزرعة لطاقة الرياح البحرية باستخدام التوربينات المثبتة الى قاع البحر دخلت الخدمة في الدنمارك عام 1991. في حين أن المشروع الأول والوحيد حاليا والذي يستخدم توربينات الرياح البحرية العائمة, بدأ التشغيل عام 2017 في اسكتلندا. وتمتلك مصدر الإماراتية 25% منه. تطورات شهدها هذا القطاع تظهر آفاقا واعدة، تعرف معنا كيف يمكن لتوربينات الرياح العائمة أن تغير قوانين اللعبة.
وفي الجزء الثاني من البرنامج نسلط الضوء على الجدل الذي أثاره تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي حض على وقف الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز والفحم للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050

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