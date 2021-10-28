غاز نظيف بتكلفة مرتفعة.. هل حان عصر الهيدروجين؟

الهند تتهم "الآخرين" بالتلاعب في بيان COP26

الهند ثالث أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، وأحد أكبر مواطن نمو الطلب على الطاقة في العقود المقبلة، ولذلك كانت قطباً أساسياً في مفاوضات مؤتمر المناخ COP26 في غلاسكو.

وزير الطاقة الهندي Hardeep Singh Puri

في مقابلة خاصة لبرنامج مستقبل الطاقة/ كانت له مواقف عالية النبرة نفى فيها مسؤولية بلاده عن تخفيف لهجة البيان الختامي لقمة المناخ حول الفحم/ واتهم آخرين بالتلاعب.



