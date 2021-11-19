الهند تتهم "الآخرين" بالتلاعب في بيان COP26
الهند ثالث أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، وأحد أكبر مواطن نمو الطلب على الطاقة في العقود المقبلة، ولذلك كانت قطباً أساسياً في مفاوضات مؤتمر المناخ COP26 في غلاسكو.
وزير الطاقة الهندي Hardeep Singh Puri
في مقابلة خاصة لبرنامج مستقبل الطاقة/ كانت له مواقف عالية النبرة نفى فيها مسؤولية بلاده عن تخفيف لهجة البيان الختامي لقمة المناخ حول الفحم/ واتهم آخرين بالتلاعب.
ما هو سوق الكربون؟ ولماذا تعقدت مفاوضات مؤتمر المناخ في غلاسكو بشأنه؟
خلافات كثيرة شهدتها قمة المناخ COP26 والتي كان من أكثرها تعقيداً ملفا سوق الكربون العالمي والتمويل
فالأول يقع في قلب الأهداف العالمية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وضعف الثاني يثقل كاهل الدول النامية في عملية التحول في قطاع الطاقة
مستقبل الطاقة | قمة غلاسكو "الفرصة الأخيرة" هل تضع العالم على سكة الأمان المناخي؟
مفاوضات شاقة تشهدها قمة المناخ العالمية COP26 في غلاسكو بما جعلها قمة "الفرصة الاخيرة"، فهل تضع العالم على سكة الأمان المناخي، و أوبك بلس "ليست كارتيلاً" بل هي منظم لسوق النفط التي تحتاج بالفعل إلى تنظيم هذا ما أكد عليه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
غاز نظيف بتكلفة مرتفعة.. هل حان عصر الهيدروجين؟
ملف أساسي تهتم به السعودية في مسار تحول الطاقة، ألا وهو صناعة الهيدروجين النظيف..
سنتحدث عن اقتصادياته وفرصته في تغيير مشهد الطاقة العالمي مع ضيف الحلقة
صيفي قاسمي
رئيس شركة Air Products
التي تساهم في أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم/ في نيوم
ثلاثة شرايين لإمدادات الغاز الأوروبية تحت ضغط التوترات الجيوسياسية
ثلاثة شرايين أساسية لإمدادات الغاز إلى أوروبا، يدور حولها الكثير من الإشكالات السياسية هذه الأيام، خط أنابيب الغاز من الجزائر إلى أسبانيا عبر المغرب وخط نورد ستريم 2 وخط أذربيجان إيطاليا عبر تركيا واليونان كل ذلك فيما تعاني القارة العجوز من ارتفاع قياسي لأسعار الغاز، ونقص في المخزونات قبل دخول الشتاء.
الهند تتهم "الآخرين" بالتلاعب في بيان COP26