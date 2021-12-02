أوبك بلس تمضي في زيادة الإنتاج المقررة سابقاً.. وتبقي اجتماعها مفتوحاً لمتابعة تطورات
السحب من المخزونات النفطية الاستراتيجية وظهور متحور أوميكرون، عاملان لم تتضح آثارهما على أسواق النفط بشكل كامل، وعلى الرغم من ذلك قررت أوبك بلس قررت الاستمرار في زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في يناير وفق ما هو مقرر سابقاً .. لماذا ؟
المناخ يرسم معالم الانقسام الجديد بين الشمال والجنوب
انقسام دولي جديد بين الشمال والجنوب لكن هذه المرة على أساس الأجندات المناخية، دانييل يرغن خبير الطاقة العالمي متحدثا لـ مستقبل الطاقة عن تفاصيل ذلك بالإضافة إلى الأسباب التي تقف عائقا أمام استخدام واشنطن سلاح حظر تصدير النفط بعد تلويحها باستخدام المخزونات الاستراتيجية..
الهند تتهم "الآخرين" بالتلاعب في بيان COP26
الهند ثالث أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، وأحد أكبر مواطن نمو الطلب على الطاقة في العقود المقبلة، ولذلك كانت قطباً أساسياً في مفاوضات مؤتمر المناخ COP26 في غلاسكو.
وزير الطاقة الهندي Hardeep Singh Puri
في مقابلة خاصة لبرنامج مستقبل الطاقة/ كانت له مواقف عالية النبرة نفى فيها مسؤولية بلاده عن تخفيف لهجة البيان الختامي لقمة المناخ حول الفحم/ واتهم آخرين بالتلاعب.
ما هو سوق الكربون؟ ولماذا تعقدت مفاوضات مؤتمر المناخ في غلاسكو بشأنه؟
خلافات كثيرة شهدتها قمة المناخ COP26 والتي كان من أكثرها تعقيداً ملفا سوق الكربون العالمي والتمويل
فالأول يقع في قلب الأهداف العالمية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وضعف الثاني يثقل كاهل الدول النامية في عملية التحول في قطاع الطاقة
مستقبل الطاقة | قمة غلاسكو "الفرصة الأخيرة" هل تضع العالم على سكة الأمان المناخي؟
مفاوضات شاقة تشهدها قمة المناخ العالمية COP26 في غلاسكو بما جعلها قمة "الفرصة الاخيرة"، فهل تضع العالم على سكة الأمان المناخي، و أوبك بلس "ليست كارتيلاً" بل هي منظم لسوق النفط التي تحتاج بالفعل إلى تنظيم هذا ما أكد عليه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
أوبك بلس تمضي في زيادة الإنتاج المقررة سابقاً.. وتبقي اجتماعها مفتوحاً لمتابعة تطورات