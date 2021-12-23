كيف نمت صناعة الكيماويات خليجيا فيما كانت تتراجع عالميا
لعبت صناعة البتروكيماويات دورا أساسيا في مجتمعاتنا واقتصاداتنا على مدار العقود الخمسة الماضية.
وخلال تلك الفترة لم تتوقف صناعة الكيماويات عن التطور وتبني أحدث التقنيات وعمليات الإنتاج المعدلة لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف.
لكن اليوم تواجه الصناعة تحديا جديدا يتمثل في الإنبعاثات
تبعات تدخل بايدن للضغط على أسعار النفط
لعلها واحدة من المرات القليلة التي تستخدم فيها الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في الولايات المتحدة بهذا الشكل الكبير للتأثير في الأسعار. فما هي تبعات قرار بايدن للسحب من المخزونات ؟
وأيضا مستقبل الطاقة يقابل الرئيسين التنفيذيين لاثنتين من أكبر الشركات العالمية في قطاع النفط والغاز/ بايكر هيوز وENI/ ويناقش معهما استراتيجيات التحول نحو صافي صفر انبعاثات.
أوبك بلس تمضي في زيادة الإنتاج المقررة سابقاً.. وتبقي اجتماعها مفتوحاً لمتابعة تطورات
السحب من المخزونات النفطية الاستراتيجية وظهور متحور أوميكرون، عاملان لم تتضح آثارهما على أسواق النفط بشكل كامل، وعلى الرغم من ذلك قررت أوبك بلس قررت الاستمرار في زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في يناير وفق ما هو مقرر سابقاً .. لماذا ؟
المناخ يرسم معالم الانقسام الجديد بين الشمال والجنوب
انقسام دولي جديد بين الشمال والجنوب لكن هذه المرة على أساس الأجندات المناخية، دانييل يرغن خبير الطاقة العالمي متحدثا لـ مستقبل الطاقة عن تفاصيل ذلك بالإضافة إلى الأسباب التي تقف عائقا أمام استخدام واشنطن سلاح حظر تصدير النفط بعد تلويحها باستخدام المخزونات الاستراتيجية..
كيف نمت صناعة الكيماويات خليجيا فيما كانت تتراجع عالميا