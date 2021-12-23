كيف نمت صناعة الكيماويات خليجيا فيما كانت تتراجع عالميا

أوبك بلس تمضي في زيادة الإنتاج المقررة سابقاً.. وتبقي اجتماعها مفتوحاً لمتابعة تطورات

السحب من المخزونات النفطية الاستراتيجية وظهور متحور أوميكرون، عاملان لم تتضح آثارهما على أسواق النفط بشكل كامل، وعلى الرغم من ذلك قررت أوبك بلس قررت الاستمرار في زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في يناير وفق ما هو مقرر سابقاً .. لماذا ؟

