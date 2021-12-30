ماذا سيحدث اذا توقفت استثمارات النفط والغاز نهائيا؟
ما هي السيناريوهات المتوقع حدوثها لإنتاج النفط العالمي في حال توقف استثمارات النفط والغاز نهائيا كما يطالب البعض؟ في الجزء الثاني من البرنامج نلتقي الرئيسة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال الأميركية التي تهدف للتحول الى شركة لإدارة الكربون، والتي تؤكد أن لا حل للحد من الاحتباس الحراري دون مشاركة قطاع النفط والغاز
كيف نمت صناعة الكيماويات خليجيا فيما كانت تتراجع عالميا
لعبت صناعة البتروكيماويات دورا أساسيا في مجتمعاتنا واقتصاداتنا على مدار العقود الخمسة الماضية.
وخلال تلك الفترة لم تتوقف صناعة الكيماويات عن التطور وتبني أحدث التقنيات وعمليات الإنتاج المعدلة لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف.
لكن اليوم تواجه الصناعة تحديا جديدا يتمثل في الإنبعاثات
تبعات تدخل بايدن للضغط على أسعار النفط
لعلها واحدة من المرات القليلة التي تستخدم فيها الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في الولايات المتحدة بهذا الشكل الكبير للتأثير في الأسعار. فما هي تبعات قرار بايدن للسحب من المخزونات ؟
وأيضا مستقبل الطاقة يقابل الرئيسين التنفيذيين لاثنتين من أكبر الشركات العالمية في قطاع النفط والغاز/ بايكر هيوز وENI/ ويناقش معهما استراتيجيات التحول نحو صافي صفر انبعاثات.
ماذا سيحدث اذا توقفت استثمارات النفط والغاز نهائيا؟