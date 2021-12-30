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ماذا سيحدث اذا توقفت استثمارات النفط والغاز نهائيا؟

ماذا سيحدث اذا توقفت استثمارات النفط والغاز نهائيا؟

مستقبل الطاقة

ما هي السيناريوهات المتوقع حدوثها لإنتاج النفط العالمي في حال توقف استثمارات النفط والغاز نهائيا كما يطالب البعض؟ في الجزء الثاني من البرنامج نلتقي الرئيسة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال الأميركية التي تهدف للتحول الى شركة لإدارة الكربون، والتي تؤكد أن لا حل للحد من الاحتباس الحراري دون مشاركة قطاع النفط والغاز

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ماذا سيحدث اذا توقفت استثمارات النفط والغاز نهائيا؟

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