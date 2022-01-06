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جيل جديد من المفاعلات الصغيرة.. هل يحل مشكلات الطاقة النووية؟

جيل جديد من المفاعلات الصغيرة.. هل يحل مشكلات الطاقة النووية؟

مستقبل الطاقة

منذ أن وقعت كارثة التسرب النووي في فوكوشيما اليابانية قبل عشر سنوات، تدير الكثير من الدول ظهرها للطاقة النووية
لكن بعض الحكومات والشركات أظهرت اهتماما في الجيل جديد من المفاعلات الصغيرة النموذجية المعروفة اختصاراً باسم SMRs
فهل تتجاوز الطاقة النووية المخاوف التقليدية في شأن سلامة المنشآت والمخلفات النووية؟

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جيل جديد من المفاعلات الصغيرة.. هل يحل مشكلات الطاقة النووية؟

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