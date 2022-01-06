جيل جديد من المفاعلات الصغيرة.. هل يحل مشكلات الطاقة النووية؟
منذ أن وقعت كارثة التسرب النووي في فوكوشيما اليابانية قبل عشر سنوات، تدير الكثير من الدول ظهرها للطاقة النووية
لكن بعض الحكومات والشركات أظهرت اهتماما في الجيل جديد من المفاعلات الصغيرة النموذجية المعروفة اختصاراً باسم SMRs
فهل تتجاوز الطاقة النووية المخاوف التقليدية في شأن سلامة المنشآت والمخلفات النووية؟
ماذا سيحدث اذا توقفت استثمارات النفط والغاز نهائيا؟
ما هي السيناريوهات المتوقع حدوثها لإنتاج النفط العالمي في حال توقف استثمارات النفط والغاز نهائيا كما يطالب البعض؟ في الجزء الثاني من البرنامج نلتقي الرئيسة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال الأميركية التي تهدف للتحول الى شركة لإدارة الكربون، والتي تؤكد أن لا حل للحد من الاحتباس الحراري دون مشاركة قطاع النفط والغاز
كيف نمت صناعة الكيماويات خليجيا فيما كانت تتراجع عالميا
لعبت صناعة البتروكيماويات دورا أساسيا في مجتمعاتنا واقتصاداتنا على مدار العقود الخمسة الماضية.
وخلال تلك الفترة لم تتوقف صناعة الكيماويات عن التطور وتبني أحدث التقنيات وعمليات الإنتاج المعدلة لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف.
لكن اليوم تواجه الصناعة تحديا جديدا يتمثل في الإنبعاثات
جيل جديد من المفاعلات الصغيرة.. هل يحل مشكلات الطاقة النووية؟