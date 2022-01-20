الهيدروجين ممكن لثورة الطاقات المتجددة
تتزايد أعداد مشاريع الهيدروجين حول العالم وترتفع معها الاستثمارات التي سجلت 76 مليار دولار وفقا لمجلس الهيدروجين، وهو ما يدعم توجه المتحمسين للهيدروجين الأخضر بأن أهميته تكمن في دوره كممكّن لثورة الطاقات المتجددة.
ارتفاع أسعار المعادن قد يقوض تحول الطاقة
تحتاج السيارات الكهربائية إلى 60 كغم اضافية من النحاس مقارنة بما تحتاجه السيارات العاملة على البنزين أو الديزل، هذا مؤشر على القفزة الكبيرة المتوقعة في الطلب على المعادن في ضوء التحرك العالمي نحو الطاقات النظيفة لتحقيق مستهدفات صافي صفر بحلول عام 2050.
لكن البعض يحذر من أن الاندفاعة السريعة على هذا الصعيد قد تدعم أسعار المعادن الضرورية لهذه النقلة لتسجيل مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة ما قد يقوض ويهدد تحول الطاقة العالمي.
جيل جديد من المفاعلات الصغيرة.. هل يحل مشكلات الطاقة النووية؟
منذ أن وقعت كارثة التسرب النووي في فوكوشيما اليابانية قبل عشر سنوات، تدير الكثير من الدول ظهرها للطاقة النووية
لكن بعض الحكومات والشركات أظهرت اهتماما في الجيل جديد من المفاعلات الصغيرة النموذجية المعروفة اختصاراً باسم SMRs
فهل تتجاوز الطاقة النووية المخاوف التقليدية في شأن سلامة المنشآت والمخلفات النووية؟
ماذا سيحدث اذا توقفت استثمارات النفط والغاز نهائيا؟
ما هي السيناريوهات المتوقع حدوثها لإنتاج النفط العالمي في حال توقف استثمارات النفط والغاز نهائيا كما يطالب البعض؟ في الجزء الثاني من البرنامج نلتقي الرئيسة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال الأميركية التي تهدف للتحول الى شركة لإدارة الكربون، والتي تؤكد أن لا حل للحد من الاحتباس الحراري دون مشاركة قطاع النفط والغاز
الهيدروجين ممكن لثورة الطاقات المتجددة