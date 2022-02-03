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صناعة التعدين السعودية تراهن على طفرة الطاقة المتجددة عالمياً

صناعة التعدين السعودية تراهن على طفرة الطاقة المتجددة عالمياً

مستقبل الطاقة

صناعة التعدين السعودية تراهن على ملاقاة الطفرة العالمية في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة
والفرصة مؤاتية في ظل وفرة الموارد المعدنية التي تحتاجها في المملكة والاستفادة منها بالحد الأقصى

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صناعة التعدين السعودية تراهن على طفرة الطاقة المتجددة عالمياً

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