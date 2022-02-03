صناعة التعدين السعودية تراهن على طفرة الطاقة المتجددة عالمياً
صناعة التعدين السعودية تراهن على ملاقاة الطفرة العالمية في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة
والفرصة مؤاتية في ظل وفرة الموارد المعدنية التي تحتاجها في المملكة والاستفادة منها بالحد الأقصى
ارتفاع أسعار المعادن قد يقوض تحول الطاقة
تحتاج السيارات الكهربائية إلى 60 كغم اضافية من النحاس مقارنة بما تحتاجه السيارات العاملة على البنزين أو الديزل، هذا مؤشر على القفزة الكبيرة المتوقعة في الطلب على المعادن في ضوء التحرك العالمي نحو الطاقات النظيفة لتحقيق مستهدفات صافي صفر بحلول عام 2050.
لكن البعض يحذر من أن الاندفاعة السريعة على هذا الصعيد قد تدعم أسعار المعادن الضرورية لهذه النقلة لتسجيل مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة ما قد يقوض ويهدد تحول الطاقة العالمي.
جيل جديد من المفاعلات الصغيرة.. هل يحل مشكلات الطاقة النووية؟
منذ أن وقعت كارثة التسرب النووي في فوكوشيما اليابانية قبل عشر سنوات، تدير الكثير من الدول ظهرها للطاقة النووية
لكن بعض الحكومات والشركات أظهرت اهتماما في الجيل جديد من المفاعلات الصغيرة النموذجية المعروفة اختصاراً باسم SMRs
فهل تتجاوز الطاقة النووية المخاوف التقليدية في شأن سلامة المنشآت والمخلفات النووية؟
صناعة التعدين السعودية تراهن على طفرة الطاقة المتجددة عالمياً