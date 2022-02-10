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إمدادات الطاقة الأوروبية أمام أخطر التحديات.. فهل من بديل عن الغاز الروسي؟

إمدادات الطاقة الأوروبية أمام أخطر التحديات.. فهل من بديل عن الغاز الروسي؟

مستقبل الطاقة

أوروبا أمام خيارات صعبة ودقيقة في ما يتعلق بإمدادات الطاقة، والغاز بشكل خاص، في ظل التوتر بين روسيا وأوكرانيا،
وتهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا، قد تشمل على قطاع النفط والغاز الروسي.
إلى أي حد تعتمد أوروبا على الغاز الروسي؟ وهل من بدائل له؟ وما تأثير الأزمة على أسعار النفط التي قفزت فوق التسعين دولاراً؟

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إمدادات الطاقة الأوروبية أمام أخطر التحديات.. فهل من بديل عن الغاز الروسي؟

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