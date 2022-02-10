إمدادات الطاقة الأوروبية أمام أخطر التحديات.. فهل من بديل عن الغاز الروسي؟
أوروبا أمام خيارات صعبة ودقيقة في ما يتعلق بإمدادات الطاقة، والغاز بشكل خاص، في ظل التوتر بين روسيا وأوكرانيا،
وتهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا، قد تشمل على قطاع النفط والغاز الروسي.
إلى أي حد تعتمد أوروبا على الغاز الروسي؟ وهل من بدائل له؟ وما تأثير الأزمة على أسعار النفط التي قفزت فوق التسعين دولاراً؟
ارتفاع أسعار المعادن قد يقوض تحول الطاقة
تحتاج السيارات الكهربائية إلى 60 كغم اضافية من النحاس مقارنة بما تحتاجه السيارات العاملة على البنزين أو الديزل، هذا مؤشر على القفزة الكبيرة المتوقعة في الطلب على المعادن في ضوء التحرك العالمي نحو الطاقات النظيفة لتحقيق مستهدفات صافي صفر بحلول عام 2050.
لكن البعض يحذر من أن الاندفاعة السريعة على هذا الصعيد قد تدعم أسعار المعادن الضرورية لهذه النقلة لتسجيل مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة ما قد يقوض ويهدد تحول الطاقة العالمي.
إمدادات الطاقة الأوروبية أمام أخطر التحديات.. فهل من بديل عن الغاز الروسي؟