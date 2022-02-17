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أسواق النفط والغاز في ظل أزمة أوكرانيا

أسواق النفط والغاز في ظل أزمة أوكرانيا

مستقبل الطاقة

اجتماع خاطف لأوبك بلس وسيناريوات مختلفة لنمو إنتاج النفط الصخري الأميركي، وما هي البدائل أمام أوروبا لتعويض إمدادات الغاز الروسي في حال تفاقمت الأزمة الأوكرانية

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أسواق النفط والغاز في ظل أزمة أوكرانيا

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