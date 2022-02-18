هكذا ستتأثر الدول النفطية بالتحول إلى صافي صفر انبعاثات
في عالم يتجه إلى صافي صفر انبعاثات ماذا سيحل بالدول المصدرة للنفط والغاز؟ وكيف يمكن للهيدروجين مستقبلا بأن يحدث تغيرات جيوسياسية على الخارطة العالمية؟ أسئلة تناقش مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" فرانشيسكو لا كاميرا
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إمدادات الطاقة الأوروبية أمام أخطر التحديات.. فهل من بديل عن الغاز الروسي؟
أوروبا أمام خيارات صعبة ودقيقة في ما يتعلق بإمدادات الطاقة، والغاز بشكل خاص، في ظل التوتر بين روسيا وأوكرانيا،
وتهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا، قد تشمل على قطاع النفط والغاز الروسي.
إلى أي حد تعتمد أوروبا على الغاز الروسي؟ وهل من بدائل له؟ وما تأثير الأزمة على أسعار النفط التي قفزت فوق التسعين دولاراً؟
١٧ دقيقة منذ 1 أسبوع
هكذا ستتأثر الدول النفطية بالتحول إلى صافي صفر انبعاثات
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