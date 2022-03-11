العقوبات على روسيا وانعكاساتها على أمن الطاقة الأوروبي
العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أطلقت جدلا صاخبا في أوروبا حول أمن الطاقة، ودفع ذلك مفوضية الاتحاد الأوروبي نحو مراجعة استراتيجيتها للطاقة من خلال تسريع التحول الأخضر بهدف انهاء الاعتماد الكبير على الطاقة الأحفورية الروسية وتحقيق أمن الطاقة المنشود.
مشكلة المياه في إنتاج الطاقة.. ودبي تتخلى عن الفحم
الماء لا يتحول إلى بترول.. لكن استخراج النفط يتطلب كميات من الماء قد لا تخطر ببال أحد.. والأهم أن التحول إلى الطاقات النظيفة يقود إلى طلب إضافي هائل على المياه.. فيما توفير إمدادات المياه تحتاج إلى طاقة هائلة..
ودبي تكشف عن إلغاء حصة الفحم من مزيج الطاقة المستهدف بحلول عام 2030 وتحويلها إلى الغاز
هكذا ستتأثر الدول النفطية بالتحول إلى صافي صفر انبعاثات
في عالم يتجه إلى صافي صفر انبعاثات ماذا سيحل بالدول المصدرة للنفط والغاز؟ وكيف يمكن للهيدروجين مستقبلا بأن يحدث تغيرات جيوسياسية على الخارطة العالمية؟ أسئلة تناقش مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" فرانشيسكو لا كاميرا
إمدادات الطاقة الأوروبية أمام أخطر التحديات.. فهل من بديل عن الغاز الروسي؟
أوروبا أمام خيارات صعبة ودقيقة في ما يتعلق بإمدادات الطاقة، والغاز بشكل خاص، في ظل التوتر بين روسيا وأوكرانيا،
وتهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا، قد تشمل على قطاع النفط والغاز الروسي.
إلى أي حد تعتمد أوروبا على الغاز الروسي؟ وهل من بدائل له؟ وما تأثير الأزمة على أسعار النفط التي قفزت فوق التسعين دولاراً؟
العقوبات على روسيا وانعكاساتها على أمن الطاقة الأوروبي