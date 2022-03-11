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العقوبات على روسيا وانعكاساتها على أمن الطاقة الأوروبي

العقوبات على روسيا وانعكاساتها على أمن الطاقة الأوروبي

مستقبل الطاقة

العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أطلقت جدلا صاخبا في أوروبا حول أمن الطاقة، ودفع ذلك مفوضية الاتحاد الأوروبي نحو مراجعة استراتيجيتها للطاقة من خلال تسريع التحول الأخضر بهدف انهاء الاعتماد الكبير على الطاقة الأحفورية الروسية وتحقيق أمن الطاقة المنشود.

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العقوبات على روسيا وانعكاساتها على أمن الطاقة الأوروبي

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