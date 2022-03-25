صناعة الغاز المسال تراهن على الخطة الأوروبية لتقليص الاعتماد على روسيا

الماء لا يتحول إلى بترول.. لكن استخراج النفط يتطلب كميات من الماء قد لا تخطر ببال أحد.. والأهم أن التحول إلى الطاقات النظيفة يقود إلى طلب إضافي هائل على المياه.. فيما توفير إمدادات المياه تحتاج إلى طاقة هائلة..

ودبي تكشف عن إلغاء حصة الفحم من مزيج الطاقة المستهدف بحلول عام 2030 وتحويلها إلى الغاز

