كيف سيصبح نصف إنتاج الكهرباء في السعودية من مصادر نظيفة بحلول 2030؟
استراتيجية طموحة وضعتها السعودية لإنتاج الكهرباء، حيث سيتم الاعتماد على الطاقة النظيفة لإنتاج 50% من الكهرباء بحلول 2030 فيما ستصبح الـ 50% الأخرى من محطات تعمل بالغاز، بما يساهم في تحقيق الهدف المتمثل بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول 2060.
صناعة الغاز المسال تراهن على الخطة الأوروبية لتقليص الاعتماد على روسيا
تطورات ساخنة نعيشها في أسواق الغاز العالمية مع اتجاه الأنظار إلى قمة بروكسل التي تجمع الرئيس الأميركي جو بادين بالقادة الأوروبيين، وعلى أجندتها ملف أمن الطاقة
فالواضح أن الحرب في أوكرانيا ألقت حجراً ثقيلاً في سوق الغاز العالمية، وكل اتخذ قراره.
العقوبات على روسيا وانعكاساتها على أمن الطاقة الأوروبي
العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أطلقت جدلا صاخبا في أوروبا حول أمن الطاقة، ودفع ذلك مفوضية الاتحاد الأوروبي نحو مراجعة استراتيجيتها للطاقة من خلال تسريع التحول الأخضر بهدف انهاء الاعتماد الكبير على الطاقة الأحفورية الروسية وتحقيق أمن الطاقة المنشود.
مشكلة المياه في إنتاج الطاقة.. ودبي تتخلى عن الفحم
الماء لا يتحول إلى بترول.. لكن استخراج النفط يتطلب كميات من الماء قد لا تخطر ببال أحد.. والأهم أن التحول إلى الطاقات النظيفة يقود إلى طلب إضافي هائل على المياه.. فيما توفير إمدادات المياه تحتاج إلى طاقة هائلة..
ودبي تكشف عن إلغاء حصة الفحم من مزيج الطاقة المستهدف بحلول عام 2030 وتحويلها إلى الغاز
كيف سيصبح نصف إنتاج الكهرباء في السعودية من مصادر نظيفة بحلول 2030؟