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كيف سيصبح نصف إنتاج الكهرباء في السعودية من مصادر نظيفة بحلول 2030؟

كيف سيصبح نصف إنتاج الكهرباء في السعودية من مصادر نظيفة بحلول 2030؟

مستقبل الطاقة

استراتيجية طموحة وضعتها السعودية لإنتاج الكهرباء، حيث سيتم الاعتماد على الطاقة النظيفة لإنتاج 50% من الكهرباء بحلول 2030 فيما ستصبح الـ 50% الأخرى من محطات تعمل بالغاز، بما يساهم في تحقيق الهدف المتمثل بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول 2060.

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كيف سيصبح نصف إنتاج الكهرباء في السعودية من مصادر نظيفة بحلول 2030؟

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