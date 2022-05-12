تحويل النفايات إلى هيدروجين نظيف قابل للشحن عبر ناقلات النفط! كيف؟
الهيدروجين مرشح لدور معتبر في مزيج الطاقة مستقبلا، فمن المحتمل أن يكون له استخدامات متنوعة في مجال النقل والكهرباء أو في الصناعات الثقيلة، ومع اختلاف المصادر التي ينتج منها طورت شركةH2-Industries الألمانية تقنية لإنتاج الهيدروجين النظيف من النفايات وما يميزه بأنه قابل للشحن عبر ناقلات النفط
كيف سيصبح نصف إنتاج الكهرباء في السعودية من مصادر نظيفة بحلول 2030؟
استراتيجية طموحة وضعتها السعودية لإنتاج الكهرباء، حيث سيتم الاعتماد على الطاقة النظيفة لإنتاج 50% من الكهرباء بحلول 2030 فيما ستصبح الـ 50% الأخرى من محطات تعمل بالغاز، بما يساهم في تحقيق الهدف المتمثل بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول 2060.
صناعة الغاز المسال تراهن على الخطة الأوروبية لتقليص الاعتماد على روسيا
تطورات ساخنة نعيشها في أسواق الغاز العالمية مع اتجاه الأنظار إلى قمة بروكسل التي تجمع الرئيس الأميركي جو بادين بالقادة الأوروبيين، وعلى أجندتها ملف أمن الطاقة
فالواضح أن الحرب في أوكرانيا ألقت حجراً ثقيلاً في سوق الغاز العالمية، وكل اتخذ قراره.
العقوبات على روسيا وانعكاساتها على أمن الطاقة الأوروبي
العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أطلقت جدلا صاخبا في أوروبا حول أمن الطاقة، ودفع ذلك مفوضية الاتحاد الأوروبي نحو مراجعة استراتيجيتها للطاقة من خلال تسريع التحول الأخضر بهدف انهاء الاعتماد الكبير على الطاقة الأحفورية الروسية وتحقيق أمن الطاقة المنشود.
تحويل النفايات إلى هيدروجين نظيف قابل للشحن عبر ناقلات النفط! كيف؟