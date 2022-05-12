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تحويل النفايات إلى هيدروجين نظيف قابل للشحن عبر ناقلات النفط! كيف؟

تحويل النفايات إلى هيدروجين نظيف قابل للشحن عبر ناقلات النفط! كيف؟

مستقبل الطاقة

الهيدروجين مرشح لدور معتبر في مزيج الطاقة مستقبلا، فمن المحتمل أن يكون له استخدامات متنوعة في مجال النقل والكهرباء أو في الصناعات الثقيلة، ومع اختلاف المصادر التي ينتج منها طورت شركةH2-Industries الألمانية تقنية لإنتاج الهيدروجين النظيف من النفايات وما يميزه بأنه قابل للشحن عبر ناقلات النفط

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تحويل النفايات إلى هيدروجين نظيف قابل للشحن عبر ناقلات النفط! كيف؟

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