مقابلة خاصة مع إمبراطور صناعة التعدين أندرو فورست

أحد أشهر وأكبر مبشري الهيدروجين الأخضر حول العالم هو Andrew Forrest الرجل هو ثاني أغنى شخص في أستراليا بثروة تتجاوز 18 مليار دولار. صنع ثروته من خلال شركته للتعدين Fortescue Metals Group وهي احدى اكبر الشركات المصنعة للحديد الخام المستخدم في صناعة الصلب. كما قام Forrest لاحقا بتأسيس شركة Fortescue Future Industries عام 2020 للاستثمار في تقنيات وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

Forrest لا يؤمن بفاعلية الهيدروجين الأزرق البيئية. كما أنه يعتبر أن سوق شهادات الكربون عالميا يعتريها الكثير من عمليات النصب والاحتيال بسبب عدم وجود رقابة فاعلة. وهذه جميعها نقاط أثرناها في مقابلتنا الخاصة معه.