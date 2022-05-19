مقابلة خاصة مع إمبراطور صناعة التعدين أندرو فورست
أحد أشهر وأكبر مبشري الهيدروجين الأخضر حول العالم هو Andrew Forrest الرجل هو ثاني أغنى شخص في أستراليا بثروة تتجاوز 18 مليار دولار. صنع ثروته من خلال شركته للتعدين Fortescue Metals Group وهي احدى اكبر الشركات المصنعة للحديد الخام المستخدم في صناعة الصلب. كما قام Forrest لاحقا بتأسيس شركة Fortescue Future Industries عام 2020 للاستثمار في تقنيات وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
Forrest لا يؤمن بفاعلية الهيدروجين الأزرق البيئية. كما أنه يعتبر أن سوق شهادات الكربون عالميا يعتريها الكثير من عمليات النصب والاحتيال بسبب عدم وجود رقابة فاعلة. وهذه جميعها نقاط أثرناها في مقابلتنا الخاصة معه.
تحويل النفايات إلى هيدروجين نظيف قابل للشحن عبر ناقلات النفط! كيف؟
الهيدروجين مرشح لدور معتبر في مزيج الطاقة مستقبلا، فمن المحتمل أن يكون له استخدامات متنوعة في مجال النقل والكهرباء أو في الصناعات الثقيلة، ومع اختلاف المصادر التي ينتج منها طورت شركةH2-Industries الألمانية تقنية لإنتاج الهيدروجين النظيف من النفايات وما يميزه بأنه قابل للشحن عبر ناقلات النفط
كيف سيصبح نصف إنتاج الكهرباء في السعودية من مصادر نظيفة بحلول 2030؟
استراتيجية طموحة وضعتها السعودية لإنتاج الكهرباء، حيث سيتم الاعتماد على الطاقة النظيفة لإنتاج 50% من الكهرباء بحلول 2030 فيما ستصبح الـ 50% الأخرى من محطات تعمل بالغاز، بما يساهم في تحقيق الهدف المتمثل بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول 2060.
صناعة الغاز المسال تراهن على الخطة الأوروبية لتقليص الاعتماد على روسيا
تطورات ساخنة نعيشها في أسواق الغاز العالمية مع اتجاه الأنظار إلى قمة بروكسل التي تجمع الرئيس الأميركي جو بادين بالقادة الأوروبيين، وعلى أجندتها ملف أمن الطاقة
فالواضح أن الحرب في أوكرانيا ألقت حجراً ثقيلاً في سوق الغاز العالمية، وكل اتخذ قراره.
مقابلة خاصة مع إمبراطور صناعة التعدين أندرو فورست