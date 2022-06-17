تراجع الإنتاج الروسي يخفض إمدادات النفط العالمية ..
توقعات متباينة لأسواق النفط بين أوبك ووكالة الطاقة الدولية، في ظل صورة غير واضحة في جانبي الطلب والعرض
نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الإمدادات الروسية من جهة وتباطؤ الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
فما هي الخيارات أمام المنتجين والمستهلكين؟
ما الذي يعيق الغاز المسال الأميركي عن تعويض إمدادات الغاز الروسية في أوروبا
ثلاثة أحداث ضربت سمعة صناعة الغاز الأميركي خلال أربع وعشرين ساعة، الأول تقرير من الكونغرس يتهم الصناعة بعدم الإفصاح الكامل عن تسربات الميثان، وعدم معالجتها.
والثاني انفجار في منشأة بتكساس أخرج ثلث طاقة الغاز المسال الأميركية من الخدمة، والثالث اتهام من مبعوث المناخ الأميركي جون كيري لمن أسماهم أصحاب المصالح المكتسبة، باستغلال الحرب الأوكرانية لبناء جيل جديد من البنى التحتية للوقود الأحفوري. هذه الضربات أتت فيما تتجه الأنظار إلى الغاز الأميركي كبديل أساسي لإمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا، فهل ستنجح في ذلك ؟
مقابلة خاصة مع إمبراطور صناعة التعدين أندرو فورست
أحد أشهر وأكبر مبشري الهيدروجين الأخضر حول العالم هو Andrew Forrest الرجل هو ثاني أغنى شخص في أستراليا بثروة تتجاوز 18 مليار دولار. صنع ثروته من خلال شركته للتعدين Fortescue Metals Group وهي احدى اكبر الشركات المصنعة للحديد الخام المستخدم في صناعة الصلب. كما قام Forrest لاحقا بتأسيس شركة Fortescue Future Industries عام 2020 للاستثمار في تقنيات وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
Forrest لا يؤمن بفاعلية الهيدروجين الأزرق البيئية. كما أنه يعتبر أن سوق شهادات الكربون عالميا يعتريها الكثير من عمليات النصب والاحتيال بسبب عدم وجود رقابة فاعلة. وهذه جميعها نقاط أثرناها في مقابلتنا الخاصة معه.
تراجع الإنتاج الروسي يخفض إمدادات النفط العالمية ..