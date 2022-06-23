مصافي أوروبا تلجأ لخامات الشرق الأوسط بديلا عن الأورال الروسي
المصافي الأميركية تعمل بالقرب من أقصى طاقتها والرئيس جو بايدن يعلن استعداده لاستخدام قانون الإنتاج الدفاعي لزيادة طاقتها لتكرير النفط، فيما تلجأ مصافي أوروبا لخامات الشرق الأوسط لتعويضها عن الأورال الروسي
تراجع الإنتاج الروسي يخفض إمدادات النفط العالمية ..
توقعات متباينة لأسواق النفط بين أوبك ووكالة الطاقة الدولية، في ظل صورة غير واضحة في جانبي الطلب والعرض
نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الإمدادات الروسية من جهة وتباطؤ الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
فما هي الخيارات أمام المنتجين والمستهلكين؟
ما الذي يعيق الغاز المسال الأميركي عن تعويض إمدادات الغاز الروسية في أوروبا
ثلاثة أحداث ضربت سمعة صناعة الغاز الأميركي خلال أربع وعشرين ساعة، الأول تقرير من الكونغرس يتهم الصناعة بعدم الإفصاح الكامل عن تسربات الميثان، وعدم معالجتها.
والثاني انفجار في منشأة بتكساس أخرج ثلث طاقة الغاز المسال الأميركية من الخدمة، والثالث اتهام من مبعوث المناخ الأميركي جون كيري لمن أسماهم أصحاب المصالح المكتسبة، باستغلال الحرب الأوكرانية لبناء جيل جديد من البنى التحتية للوقود الأحفوري. هذه الضربات أتت فيما تتجه الأنظار إلى الغاز الأميركي كبديل أساسي لإمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا، فهل ستنجح في ذلك ؟
مصافي أوروبا تلجأ لخامات الشرق الأوسط بديلا عن الأورال الروسي