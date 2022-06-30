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خطط سعودية لاستغلال الرجيع الملحي

خطط سعودية لاستغلال الرجيع الملحي

مستقبل الطاقة

السعودية كما كل دول الخليج، تعتمد بشكل شبه كاملٍ على تحلية المياه لتوفير المياه العذبة، والشائع تقليدياً أنها تقنية مكلفة ولها أضرار جانبية بيئية، فما هي خطط المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي تعد أكبر منتج في العالم للمياه المحلاة في تحقيق رجيع ملحي صفري، وما هي الأرقام القياسية التي حققتها من خلال تقنيات التناضح العكسي؟

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خطط سعودية لاستغلال الرجيع الملحي

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