مأزق تحول الطاقة: استثمارات دون المطلوب
الاستثمارات في قطاع الطاقة العالمي في طريقها إلى الارتفاع بنحو 8% في 2022 لتصل إلى 2.4 تريليون دولار، لكنها لاتكفي لتجنيب العالم الوقوع في أزمة إمدادات، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
خطط سعودية لاستغلال الرجيع الملحي
السعودية كما كل دول الخليج، تعتمد بشكل شبه كاملٍ على تحلية المياه لتوفير المياه العذبة، والشائع تقليدياً أنها تقنية مكلفة ولها أضرار جانبية بيئية، فما هي خطط المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي تعد أكبر منتج في العالم للمياه المحلاة في تحقيق رجيع ملحي صفري، وما هي الأرقام القياسية التي حققتها من خلال تقنيات التناضح العكسي؟
تراجع الإنتاج الروسي يخفض إمدادات النفط العالمية ..
توقعات متباينة لأسواق النفط بين أوبك ووكالة الطاقة الدولية، في ظل صورة غير واضحة في جانبي الطلب والعرض
نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الإمدادات الروسية من جهة وتباطؤ الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
فما هي الخيارات أمام المنتجين والمستهلكين؟
ما الذي يعيق الغاز المسال الأميركي عن تعويض إمدادات الغاز الروسية في أوروبا
ثلاثة أحداث ضربت سمعة صناعة الغاز الأميركي خلال أربع وعشرين ساعة، الأول تقرير من الكونغرس يتهم الصناعة بعدم الإفصاح الكامل عن تسربات الميثان، وعدم معالجتها.
والثاني انفجار في منشأة بتكساس أخرج ثلث طاقة الغاز المسال الأميركية من الخدمة، والثالث اتهام من مبعوث المناخ الأميركي جون كيري لمن أسماهم أصحاب المصالح المكتسبة، باستغلال الحرب الأوكرانية لبناء جيل جديد من البنى التحتية للوقود الأحفوري. هذه الضربات أتت فيما تتجه الأنظار إلى الغاز الأميركي كبديل أساسي لإمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا، فهل ستنجح في ذلك ؟
مأزق تحول الطاقة: استثمارات دون المطلوب