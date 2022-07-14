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قطاع النقل.. متى يصبح مستداماً

قطاع النقل.. متى يصبح مستداماً

مستقبل الطاقة

كافة وسائل النقل من سيارات وطائرات وسفن وغيرها ..
جميعها تساهم في 37% من انبعاثات الكربون العالمية
واتمام عملية التحول فيها يساهم في خفض نصف درجة مئوية من الاحتباس الحراري
النقل المستدام ملف هذه الحلقة من مستقبل الطاقة

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قطاع النقل.. متى يصبح مستداماً

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