قطاع النقل.. متى يصبح مستداماً
كافة وسائل النقل من سيارات وطائرات وسفن وغيرها ..
جميعها تساهم في 37% من انبعاثات الكربون العالمية
واتمام عملية التحول فيها يساهم في خفض نصف درجة مئوية من الاحتباس الحراري
النقل المستدام ملف هذه الحلقة من مستقبل الطاقة
خطط سعودية لاستغلال الرجيع الملحي
السعودية كما كل دول الخليج، تعتمد بشكل شبه كاملٍ على تحلية المياه لتوفير المياه العذبة، والشائع تقليدياً أنها تقنية مكلفة ولها أضرار جانبية بيئية، فما هي خطط المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي تعد أكبر منتج في العالم للمياه المحلاة في تحقيق رجيع ملحي صفري، وما هي الأرقام القياسية التي حققتها من خلال تقنيات التناضح العكسي؟
تراجع الإنتاج الروسي يخفض إمدادات النفط العالمية ..
توقعات متباينة لأسواق النفط بين أوبك ووكالة الطاقة الدولية، في ظل صورة غير واضحة في جانبي الطلب والعرض
نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الإمدادات الروسية من جهة وتباطؤ الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
فما هي الخيارات أمام المنتجين والمستهلكين؟
قطاع النقل.. متى يصبح مستداماً