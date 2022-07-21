موجة الحر في أوروبا تنذر بشتاء قارس
تنفست أوروبا الصعداء بعد عودة روسيا لضخ الغاز عبر خط أنابيب نرود ستريم 1 عقب فترة توقف استمرت عشرة أيام.
أوروبا في الأيام الأخيرة شعرت بضغط تقلص إمدادات الطاقة ورزحت تحت وطأتها، يأتي هذا على خلفية موجة حر شديدة عاشتها أوروبا الغربية في الأيام الأخيرة، لكن وبالرغم من لهيب الصيف ما يشغل أذهان صانعي القرار الأوروبيين هو برد الشتاء المقبل
خطط سعودية لاستغلال الرجيع الملحي
السعودية كما كل دول الخليج، تعتمد بشكل شبه كاملٍ على تحلية المياه لتوفير المياه العذبة، والشائع تقليدياً أنها تقنية مكلفة ولها أضرار جانبية بيئية، فما هي خطط المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي تعد أكبر منتج في العالم للمياه المحلاة في تحقيق رجيع ملحي صفري، وما هي الأرقام القياسية التي حققتها من خلال تقنيات التناضح العكسي؟
موجة الحر في أوروبا تنذر بشتاء قارس