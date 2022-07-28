.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الاتفاق الأوروبي لخفض استهلاك الغاز.. هل يكفي لتجنب أزمة في الشتاء؟

الاتفاق الأوروبي لخفض استهلاك الغاز.. هل يكفي لتجنب أزمة في الشتاء؟

مستقبل الطاقة

الاتحاد الأوروبي يدخل في لعبتين حاسمتين: الأولى لعبة عض الأصابع مع بوتين. والثانية سباقٌ محمومٌ مع فصل الشتاء.

حلقات أخرى

موجة الحر في أوروبا تنذر بشتاء قارس

تنفست أوروبا الصعداء بعد عودة روسيا لضخ الغاز عبر خط أنابيب نرود ستريم 1 عقب فترة توقف استمرت عشرة أيام.
أوروبا في الأيام الأخيرة شعرت بضغط تقلص إمدادات الطاقة ورزحت تحت وطأتها، يأتي هذا على خلفية موجة حر شديدة عاشتها أوروبا الغربية في الأيام الأخيرة، لكن وبالرغم من لهيب الصيف ما يشغل أذهان صانعي القرار الأوروبيين هو برد الشتاء المقبل

١٥ دقيقة منذ 1 أسبوع

قطاع النقل.. متى يصبح مستداماً

كافة وسائل النقل من سيارات وطائرات وسفن وغيرها ..
جميعها تساهم في 37% من انبعاثات الكربون العالمية
واتمام عملية التحول فيها يساهم في خفض نصف درجة مئوية من الاحتباس الحراري
النقل المستدام ملف هذه الحلقة من مستقبل الطاقة

٢١ دقيقة 14 يوليو ,2022

مأزق تحول الطاقة: استثمارات دون المطلوب

الاستثمارات في قطاع الطاقة العالمي في طريقها إلى الارتفاع بنحو 8% في 2022 لتصل إلى 2.4 تريليون دولار، لكنها لاتكفي لتجنيب العالم الوقوع في أزمة إمدادات، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

١٤ دقيقة 07 يوليو ,2022

خطط سعودية لاستغلال الرجيع الملحي

السعودية كما كل دول الخليج، تعتمد بشكل شبه كاملٍ على تحلية المياه لتوفير المياه العذبة، والشائع تقليدياً أنها تقنية مكلفة ولها أضرار جانبية بيئية، فما هي خطط المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي تعد أكبر منتج في العالم للمياه المحلاة في تحقيق رجيع ملحي صفري، وما هي الأرقام القياسية التي حققتها من خلال تقنيات التناضح العكسي؟

١٦ دقيقة 30 يونيو ,2022

الاتفاق الأوروبي لخفض استهلاك الغاز.. هل يكفي لتجنب أزمة في الشتاء؟

0:00 0:00