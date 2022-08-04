الأمين العام لأوبك: نقص الاستثمارات النفطية ناقوس خطر

تنفست أوروبا الصعداء بعد عودة روسيا لضخ الغاز عبر خط أنابيب نرود ستريم 1 عقب فترة توقف استمرت عشرة أيام.

أوروبا في الأيام الأخيرة شعرت بضغط تقلص إمدادات الطاقة ورزحت تحت وطأتها، يأتي هذا على خلفية موجة حر شديدة عاشتها أوروبا الغربية في الأيام الأخيرة، لكن وبالرغم من لهيب الصيف ما يشغل أذهان صانعي القرار الأوروبيين هو برد الشتاء المقبل

