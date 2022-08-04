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الأمين العام لأوبك: نقص الاستثمارات النفطية ناقوس خطر

الأمين العام لأوبك: نقص الاستثمارات النفطية ناقوس خطر

مستقبل الطاقة

قرار له بعد رمزي اتخذته أوبك بزيادة الإنتاج بمئة ألف برميل يومياً، أطلقت معه تحذيرها المدوّي بأن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية باتت محدودة جداً، ولا بد من استخدامها بحذر شديد. الأمين العام لأوبك هيثم الغيص يشرح أبعاد القرار في مقابلة خاصة مع ناصر الطيبي.

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الأمين العام لأوبك: نقص الاستثمارات النفطية ناقوس خطر

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