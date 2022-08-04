الأمين العام لأوبك: نقص الاستثمارات النفطية ناقوس خطر
قرار له بعد رمزي اتخذته أوبك بزيادة الإنتاج بمئة ألف برميل يومياً، أطلقت معه تحذيرها المدوّي بأن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية باتت محدودة جداً، ولا بد من استخدامها بحذر شديد. الأمين العام لأوبك هيثم الغيص يشرح أبعاد القرار في مقابلة خاصة مع ناصر الطيبي.
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أوروبا في الأيام الأخيرة شعرت بضغط تقلص إمدادات الطاقة ورزحت تحت وطأتها، يأتي هذا على خلفية موجة حر شديدة عاشتها أوروبا الغربية في الأيام الأخيرة، لكن وبالرغم من لهيب الصيف ما يشغل أذهان صانعي القرار الأوروبيين هو برد الشتاء المقبل
١٥ دقيقة 21 يوليو ,2022
الأمين العام لأوبك: نقص الاستثمارات النفطية ناقوس خطر
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