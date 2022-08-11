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حوافز أميركية للطاقة المتجددة.. وحرب إماراتية على أكياس البلاستيك

حوافز أميركية للطاقة المتجددة.. وحرب إماراتية على أكياس البلاستيك

مستقبل الطاقة

أقر مجلس الشيوخ الأميركي حزمة إنفاق بقيمة 430 مليار دولار، تتضمن حوافز غير مسبوقة للطاقة المتجددة. وفي الإمارات، حرب على الأكياس البلاستيكية.

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حوافز أميركية للطاقة المتجددة.. وحرب إماراتية على أكياس البلاستيك

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