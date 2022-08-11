حوافز أميركية للطاقة المتجددة.. وحرب إماراتية على أكياس البلاستيك
أقر مجلس الشيوخ الأميركي حزمة إنفاق بقيمة 430 مليار دولار، تتضمن حوافز غير مسبوقة للطاقة المتجددة. وفي الإمارات، حرب على الأكياس البلاستيكية.
الأمين العام لأوبك: نقص الاستثمارات النفطية ناقوس خطر
قرار له بعد رمزي اتخذته أوبك بزيادة الإنتاج بمئة ألف برميل يومياً، أطلقت معه تحذيرها المدوّي بأن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية باتت محدودة جداً، ولا بد من استخدامها بحذر شديد. الأمين العام لأوبك هيثم الغيص يشرح أبعاد القرار في مقابلة خاصة مع ناصر الطيبي.
موجة الحر في أوروبا تنذر بشتاء قارس
تنفست أوروبا الصعداء بعد عودة روسيا لضخ الغاز عبر خط أنابيب نرود ستريم 1 عقب فترة توقف استمرت عشرة أيام.
أوروبا في الأيام الأخيرة شعرت بضغط تقلص إمدادات الطاقة ورزحت تحت وطأتها، يأتي هذا على خلفية موجة حر شديدة عاشتها أوروبا الغربية في الأيام الأخيرة، لكن وبالرغم من لهيب الصيف ما يشغل أذهان صانعي القرار الأوروبيين هو برد الشتاء المقبل
حوافز أميركية للطاقة المتجددة.. وحرب إماراتية على أكياس البلاستيك