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انبعاثات "النطاق الثالث"... كيف تٌقاس في قطاع الكيماويات؟

انبعاثات "النطاق الثالث"... كيف تٌقاس في قطاع الكيماويات؟

مستقبل الطاقة

يبلغ حجم انبعاثات قطاع الكيماويات عالميا نحو 920 مليون طن سنوياً، لكن المشكلة الكبرى تكمن في قياس انبعاثات "النطاق الثالث" التي لا تسيطر عليها الشركات ويصعب قياسها

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انبعاثات "النطاق الثالث"... كيف تٌقاس في قطاع الكيماويات؟

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