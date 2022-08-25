تكنولوجيا واعدة لتنقية الأجواء من ثاني أكسيد الكربون
العالم يفكر بكيفية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الجديدة أو تعويضَها .. لكن ماذا نفعل بالكربون المحتبَس في الأجواء منذ بداية الثورة الصناعية قبل مئتي سنة؟
فهل تكون تقنية الالتقاط المباشر من الهواء هي الحل لهذه المعضلة ؟
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الأمين العام لأوبك: نقص الاستثمارات النفطية ناقوس خطر
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٢٣ دقيقة 04 أغسطس ,2022
تكنولوجيا واعدة لتنقية الأجواء من ثاني أكسيد الكربون
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