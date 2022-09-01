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معضلة الطاقة المتجددة .. الشمس لا تشرق دائما 

معضلة الطاقة المتجددة .. الشمس لا تشرق دائما 

مستقبل الطاقة

حلول متعددة لتخزين الطاقة لها فوائد وتحديات واستخدامات وكل منها يمر الآن بمرحلة محددة من حيث التطور والنضج

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معضلة الطاقة المتجددة .. الشمس لا تشرق دائما 

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