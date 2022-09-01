معضلة الطاقة المتجددة .. الشمس لا تشرق دائما
حلول متعددة لتخزين الطاقة لها فوائد وتحديات واستخدامات وكل منها يمر الآن بمرحلة محددة من حيث التطور والنضج
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الأمين العام لأوبك: نقص الاستثمارات النفطية ناقوس خطر
قرار له بعد رمزي اتخذته أوبك بزيادة الإنتاج بمئة ألف برميل يومياً، أطلقت معه تحذيرها المدوّي بأن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية باتت محدودة جداً، ولا بد من استخدامها بحذر شديد. الأمين العام لأوبك هيثم الغيص يشرح أبعاد القرار في مقابلة خاصة مع ناصر الطيبي.
٢٣ دقيقة 04 أغسطس ,2022
معضلة الطاقة المتجددة .. الشمس لا تشرق دائما
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