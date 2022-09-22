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الخيار النووي في زمن أزمات الطاقة – الجزء الثاني

الخيار النووي في زمن أزمات الطاقة – الجزء الثاني

مستقبل الطاقة

هل توفر الطاقة النووية بديلا استراتيجيا لحل معضلتي الإمدادات والمناخ؟ وكيف تغير الحرب في أوكرانيا من الحسبة الاستراتيجية للطاقة الكهربائية النووية؟
نقاش مستقبل الطاقة مع الدكتور عدنان شهاب الدين الزميل الأول الزائر في مركز أكسفورد لدراسات الطاقة

حلقات أخرى

الخيار النووي في زمن أزمات الطاقة – الجزء الأول

هل توفر الطاقة النووية بديلا استراتيجيا لحل معضلتي الإمدادات والمناخ؟ وكيف تغير الحرب في أوكرانيا من الحسبة الاستراتيجية للطاقة الكهربائية النووية؟
نقاش مستقبل الطاقة مع الدكتور عدنان شهاب الدين الزميل الأول الزائر في مركز أكسفورد لدراسات الطاقة

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الخيار النووي في زمن أزمات الطاقة – الجزء الثاني

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