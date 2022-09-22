الخيار النووي في زمن أزمات الطاقة – الجزء الثاني

العالم يفكر بكيفية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الجديدة أو تعويضَها .. لكن ماذا نفعل بالكربون المحتبَس في الأجواء منذ بداية الثورة الصناعية قبل مئتي سنة؟

فهل تكون تقنية الالتقاط المباشر من الهواء هي الحل لهذه المعضلة ؟

