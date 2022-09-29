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ميزة تنافسية للسعودية في صناعة الحديد والصلب

ميزة تنافسية للسعودية في صناعة الحديد والصلب

مستقبل الطاقة

تصنف السعودية في المركز الرابع ضمن قائمة أكبر منتجي الصلب في العالم باستخدام عملية الاختزال المباشر الصديقة للبيئة، حيث تشكل انبعاثات مصانعها أقل من المتوسط العالمي بنسبة 60%، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 28% وهو ما يسمح لها بتسريع التحّول إلى إنتاج الحديد الأخضر.

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