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قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج ورد فعل الأسواق – الجزء الأول

مستقبل الطاقة

اجتماع لمجموعة أوبك بلس ستبقى له ذكرى ليس فقط بسبب المفاجأة بحجم الخفض الكبير لإنتاج النفط والذي بلغ مليوني برميل يومياً، وهو الأكبر منذ عامين ونصف، بل أيضاً لأنه أول اجتماع حضوري بعد عشرات الاجتماعات عن بعد في ظل جائحة كورونا.
بين الخفض في إنتاج النفط وردود الفعل العالمية .. مستقبل الطاقة يعرض التفاصيل

حلقات أخرى

قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج ورد فعل الأسواق – الجزء الثاني

اجتماع لمجموعة أوبك بلس ستبقى له ذكرى ليس فقط بسبب المفاجأة بحجم الخفض الكبير لإنتاج النفط والذي بلغ مليوني برميل يومياً، وهو الأكبر منذ عامين ونصف، بل أيضاً لأنه أول اجتماع حضوري بعد عشرات الاجتماعات عن بعد في ظل جائحة كورونا.
بين الخفض في إنتاج النفط وردود الفعل العالمية .. مستقبل الطاقة يعرض التفاصيل

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قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج ورد فعل الأسواق – الجزء الأول

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