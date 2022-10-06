قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج ورد فعل الأسواق – الجزء الثاني
اجتماع لمجموعة أوبك بلس ستبقى له ذكرى ليس فقط بسبب المفاجأة بحجم الخفض الكبير لإنتاج النفط والذي بلغ مليوني برميل يومياً، وهو الأكبر منذ عامين ونصف، بل أيضاً لأنه أول اجتماع حضوري بعد عشرات الاجتماعات عن بعد في ظل جائحة كورونا.
بين الخفض في إنتاج النفط وردود الفعل العالمية .. مستقبل الطاقة يعرض التفاصيل
قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج ورد فعل الأسواق – الجزء الأول
اجتماع لمجموعة أوبك بلس ستبقى له ذكرى ليس فقط بسبب المفاجأة بحجم الخفض الكبير لإنتاج النفط والذي بلغ مليوني برميل يومياً، وهو الأكبر منذ عامين ونصف، بل أيضاً لأنه أول اجتماع حضوري بعد عشرات الاجتماعات عن بعد في ظل جائحة كورونا.
بين الخفض في إنتاج النفط وردود الفعل العالمية .. مستقبل الطاقة يعرض التفاصيل
ميزة تنافسية للسعودية في صناعة الحديد والصلب
تصنف السعودية في المركز الرابع ضمن قائمة أكبر منتجي الصلب في العالم باستخدام عملية الاختزال المباشر الصديقة للبيئة، حيث تشكل انبعاثات مصانعها أقل من المتوسط العالمي بنسبة 60%، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 28% وهو ما يسمح لها بتسريع التحّول إلى إنتاج الحديد الأخضر.
الخيار النووي في زمن أزمات الطاقة – الجزء الثاني
هل توفر الطاقة النووية بديلا استراتيجيا لحل معضلتي الإمدادات والمناخ؟ وكيف تغير الحرب في أوكرانيا من الحسبة الاستراتيجية للطاقة الكهربائية النووية؟
نقاش مستقبل الطاقة مع الدكتور عدنان شهاب الدين الزميل الأول الزائر في مركز أكسفورد لدراسات الطاقة
الخيار النووي في زمن أزمات الطاقة – الجزء الأول
هل توفر الطاقة النووية بديلا استراتيجيا لحل معضلتي الإمدادات والمناخ؟ وكيف تغير الحرب في أوكرانيا من الحسبة الاستراتيجية للطاقة الكهربائية النووية؟
نقاش مستقبل الطاقة مع الدكتور عدنان شهاب الدين الزميل الأول الزائر في مركز أكسفورد لدراسات الطاقة
قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج ورد فعل الأسواق – الجزء الثاني